Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в среду, что пропускная способность газопровода «Северный поток-1», крупнейшего единого звена для поставок российского газа в Европу, может еще больше сократиться из-за медленного ремонта оборудования.

«Северный поток-1», который проходит по дну Балтийского моря до Германии, находится в центре внимания с тех пор, как 24 февраля Россия ввела войска в Украину в рамках того, что Москва называет «специальной военной операцией».

Трубопровод будет простаивать для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. Источники сообщили Reuters, что Nord Stream, как ожидается, возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью. Читать далее

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Выступая перед журналистами после своего визита в Тегеран, Путин сказал, что в «Северном потоке-1» эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy (ENR1n.DE), а еще один агрегат неисправен из-за «обрушения внутренней облицовки».

«Там работают два механизма, перекачивают 60 млн кубометров в сутки… Если один не вернут, будет один, который составляет 30 млн кубометров. «Газпром» тут ни при чем?» Путин сказал, что остальные газоперекачивающие турбины запланированы на техническое обслуживание 26 июля.

«Северный поток — 1» способен ежегодно подавать более 55 миллиардов кубометров газа в Европейский союз, который в прошлом году импортировал из России по трубопроводам около 140 миллиардов кубометров газа.

Подконтрольный Кремлю энергетический гигант «Газпром» (GAZP.MM) в прошлом месяце сократил экспорт газа по дорогам до 40%, сославшись на задержки с возвратом турбин, обслуживаемых Siemens Energy в Канаде, которая первоначально запретила возврат оборудования, ссылаясь на санкции.

В понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщила, что турбины, необходимые для «Северного потока-1», Канада все-таки отправила в Германию самолетом 17 июля после завершения ремонтных работ. Читать далее

Путин также заявил, что «Газпром» не несет ответственности за сокращение мощностей по транспортировке газа, в том числе за закрытие одного из маршрутов через Украину в Европу через Киев.

Он добавил, что «Газпром» готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.

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(Отчет Reuters) Под редакцией Мэтью Льюиса

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