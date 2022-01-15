Путин представляет серьезную угрозу миру в Европе, поскольку на российско-украинской границе звучит «военный клич»

«Истоки наших многовековых духовных, человеческих и цивилизационных отношений лежат в одних и тех же истоках… настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией», — заключил он.
С момента вторжения в Крым уже в 2014 году страх перед повторным пересечением границы российскими войсками никогда не был таким большим.
Переговоры на прошлой неделе — с США в Женеве в понедельник, с НАТО в Брюсселе в среду и в Вене в четверг, завершившиеся ОБСЕ, — были направлены на ослабление напряженности, которая, похоже, вызвала враждебность у путинских посланников. Риторика.
В понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Ряпков вернулся к линии 1997 года, лишив Украину и других членов НАТО тона требования «гарантий из железного прута, водонепроницаемых, пуленепробиваемых, юридически обязывающих, а не гарантий, не гарантий».
Двумя днями позже, после переговоров НАТО в Брюсселе, другой заместитель министра иностранных дел Александр Хрущев пригрозил армии, если она не получит желаемого. «У нас есть законные военно-технические меры, которые мы будем применять, если почувствуем реальную угрозу. [our] Безопасность, и мы уже это чувствуем [it],» он сказал.
Когда переговоры дошли до ОБСЕ в четверг, ее граница простиралась от российской замерзшей тундры до западной оконечности ледяной шапки Аляски, а в посольстве образовался вечный мороз, в состав которого вошли как Россия, так и Украина. Посол России в ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил о «моменте реальности» с «катастрофическими последствиями», если политика России будет нарушена.
В пятницу в Москве многолетний путинский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что «Запад был похищен», и расхваливал русский народный закон, указывая на то, что путинская дипломатия, возможно, ведет своим курсом: «Мы медленно используем, но сейчас время кататься».
В тот же день украинцы удалили правительственные сайты в ходе крупной кибератаки. Россия не взяла на себя ответственность, но высокопоставленный европейский дипломат Джозеф Борель сказал, что «трудно сказать». [who is behind it]. Я не могу никого винить в том, что у меня нет доказательств, но мы можем представить.
С застойными эффектами российского замысла или тупиковой дипломатии переговоры сеют семена циклических эффектов. «Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знаем, что это может произойти».
Кремль категорически отверг обвинения.
Что произойдет дальше?
В пятницу украинские государственные СМИ Укринформ сообщили, что президент Украины Владимир Желенский пригласил Байдена и Путина провести трехсторонние переговоры для обсуждения ситуации с безопасностью.
Лавров сказал, что надеется, что НАТО сделает следующий шаг, сказав: «Мы ждем ответа наших коллег.
Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил CNN в среду, что Россия должна отреагировать на дипломатические откровения НАТО о переговорах по контролю над вооружениями и других взаимных военных соглашениях. «Мы ждем ответа на наш план по созыву встречи для обсуждения различных ключевых вопросов европейской безопасности», — сказал он.
Госсекретарь США Энтони Блинген заявил, что Соединенные Штаты ждут президента России. «Собирается ли он выбрать путь дипломатии и переговоров для решения некоторых из этих проблем? Или он собирается продолжать конфликт и агрессию?» — спросил секретарь в четверг.
Ожидание вызывает у европейцев приятные воспоминания. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал действия Путина «совершенно неприемлемыми» и сказал, что он «пытается вернуть нас в холодные и темные дни холодной войны».
Но поскольку Путин, похоже, непреклонен в том, что он не отступит, тень истории давит на плечи лидеров всего континента, которые все больше осознают, что в будущем могут прийти исключительные результаты.
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