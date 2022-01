Путин представляет серьезную угрозу миру в Европе, поскольку на российско-украинской границе звучит «военный клич»

Сегодня это молчание подвергается серьезным испытаниям со стороны президента России Владимира Путина, поскольку войска скапливаются на границе с Украиной, а дипломаты прямо поднимают тревогу. Майкл Карпентер, посол США в 57 странах и глобальный орган по сотрудничеству и безопасности в Европе, предупредил в четверг, что европейская безопасность столкнулась с «кризисом» и что «военный клич был громким».

Путин, похоронивший десятки тысяч человек на родине в европейских войнах, выявляет новые претензии к миру после Второй мировой войны, особенно к роли НАТО, Атлантического оборонительного альянса и противопоставления России Советскому Союзу.

Прошлым летом, сославшись на многовековую кровавую историю в 20-страничном документе, Путин объявил Украину своей собственностью и восстановил ее независимость в 1991 году после распада Советского Союза. Это было самое большое государство в Европе».

«Истоки наших многовековых духовных, человеческих и цивилизационных отношений лежат в одних и тех же истоках… настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией», — заключил он.

В качестве главнокомандующего пятой по величине армией мира и на полпути к своему почти четырехдесятилетнему правлению Путин, как и его предшественники, подготовил почву для представления своих требований, ожидая войск под своим командованием на границе с Украиной. .

С момента вторжения в Крым уже в 2014 году страх перед повторным пересечением границы российскими войсками никогда не был таким большим.

Переговоры на прошлой неделе — с США в Женеве в понедельник, с НАТО в Брюсселе в среду и в Вене в четверг, завершившиеся ОБСЕ, — были направлены на ослабление напряженности, которая, похоже, вызвала враждебность у путинских посланников. Риторика.

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Ряпков вернулся к линии 1997 года, лишив Украину и других членов НАТО тона требования «гарантий из железного прута, водонепроницаемых, пуленепробиваемых, юридически обязывающих, а не гарантий, не гарантий».

Двумя днями позже, после переговоров НАТО в Брюсселе, другой заместитель министра иностранных дел Александр Хрущев пригрозил армии, если она не получит желаемого. «У нас есть законные военно-технические меры, которые мы будем применять, если почувствуем реальную угрозу. [our] Безопасность, и мы уже это чувствуем [it],» он сказал.

Когда переговоры дошли до ОБСЕ в четверг, ее граница простиралась от российской замерзшей тундры до западной оконечности ледяной шапки Аляски, а в посольстве образовался вечный мороз, в состав которого вошли как Россия, так и Украина. Посол России в ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил о «моменте реальности» с «катастрофическими последствиями», если политика России будет нарушена.

В пятницу в Москве многолетний путинский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что «Запад был похищен», и расхваливал русский народный закон, указывая на то, что путинская дипломатия, возможно, ведет своим курсом: «Мы медленно используем, но сейчас время кататься».

В тот же день украинцы удалили правительственные сайты в ходе крупной кибератаки. Россия не взяла на себя ответственность, но высокопоставленный европейский дипломат Джозеф Борель сказал, что «трудно сказать». [who is behind it]. Я не могу никого винить в том, что у меня нет доказательств, но мы можем представить.

С застойными эффектами российского замысла или тупиковой дипломатии переговоры сеют семена циклических эффектов. «Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знаем, что это может произойти».

В Соединенных Штатах Джек Салливан, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, предположил в четверг, что Путин может отказаться от незапланированных переговоров в ближайшие дни, а в пятницу Соединенные Штаты повысили ставки, обвинив Москву в том, что она «выдвинула группу активистов». .» По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, мотивом «возможного вторжения» является проведение «операции, направленной на нападение на них или русскоязычное население Украины».

Кремль категорически отверг обвинения.

Что произойдет дальше?

В пятницу украинские государственные СМИ Укринформ сообщили, что президент Украины Владимир Желенский пригласил Байдена и Путина провести трехсторонние переговоры для обсуждения ситуации с безопасностью.

Лавров сказал, что надеется, что НАТО сделает следующий шаг, сказав: «Мы ждем ответа наших коллег.

Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил CNN в среду, что Россия должна отреагировать на дипломатические откровения НАТО о переговорах по контролю над вооружениями и других взаимных военных соглашениях. «Мы ждем ответа на наш план по созыву встречи для обсуждения различных ключевых вопросов европейской безопасности», — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинген заявил, что Соединенные Штаты ждут президента России. «Собирается ли он выбрать путь дипломатии и переговоров для решения некоторых из этих проблем? Или он собирается продолжать конфликт и агрессию?» — спросил секретарь в четверг.

Ожидание вызывает у европейцев приятные воспоминания. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал действия Путина «совершенно неприемлемыми» и сказал, что он «пытается вернуть нас в холодные и темные дни холодной войны».

Но поскольку Путин, похоже, непреклонен в том, что он не отступит, тень истории давит на плечи лидеров всего континента, которые все больше осознают, что в будущем могут прийти исключительные результаты.