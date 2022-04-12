Путин предупреждает Запад: Россию нельзя изолировать или обуздать

Президент России Владимир Путин во вторник предупредил Запад, что попытки изолировать Москву потерпят неудачу, указав на успех советской космической программы как на свидетельство того, что Россия может сделать поразительный скачок вперед в трудных обстоятельствах.

Россия заявляет, что больше не будет полагаться на Запад после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели против нее жесткие санкции, чтобы наказать Путина за его приказ от 24 февраля, который он назвал «специальной военной операцией» на Украине. Спустя шестьдесят лет после того, как Юрий Гагарин из Советского Союза ворвался в учебники истории и стал первым человеком в космосе, Путин отправился на космодром Восточный на Дальнем Востоке России, в 3450 милях (5550 км) к востоку от Москвы.

«Санкции были полными, изоляция была полной, но Советский Союз был первым в космосе», — цитирует Путина российское государственное телевидение. «Мы не собираемся изолировать», — сказал Путин. «В современном мире невозможно так жестко изолировать кого-либо, особенно такую ​​огромную страну, как Россия».

Космические успехи России времен холодной войны, такие как полет Гагарина и запуск в 1957 году Спутника-1, первого искусственного спутника Земли, имеют особое значение для России: оба события потрясли Соединенные Штаты. Запуск «Спутника-1» побудил США создать НАСА, чтобы догнать Москву. Путин говорит, что «специальная военная операция» на Украине необходима, потому что Соединенные Штаты использовали Украину, чтобы угрожать России, в том числе через военную силу НАТО, и что Москва должна защищать русскоязычных жителей Украины от преследований.

Во вторник он сказал, что не сомневается в том, что Россия добьется всех своих целей на Украине — конфликт, который он назвал неизбежным и необходимым для долгосрочной обороны России. «Его цели очень ясны и благородны», — сказал Путин. «Очевидно, что у нас не было выбора. Это было правильное решение».

Украинские силы оказали жесткое сопротивление, а Запад ввел радикальные санкции против России, пытаясь заставить ее вывести свои войска. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил во вторник, что российская экономика сократится более чем на 10% в 2022 году, что станет самым большим падением валового внутреннего продукта после распада Советского Союза в 1991 году.

Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил космодром на Дальнем Востоке России. «Почему мы так обеспокоены этими санкциями?» Об этом Лукашенко сообщает российское государственное телевидение.

Лукашенко, который время от времени говорит вещи, которые, кажется, противоречат заявленным позициям его ближайшего союзника по ряду вопросов, настаивал на том, чтобы Беларусь участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, и заявил, что Беларусь поступила несправедливо. Ее заклеймили как «пособницу агрессора».

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