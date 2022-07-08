Путин предупреждает Запад: Санкции грозят катастрофой высоких цен на энергоносители

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламента в Москве, Россия, 7 июля 2022 г. Sputnik/Алексей Никольский/Кремль через Reuters

Путин видит «катастрофические» энергетические последствия

Путин предупредил Запад, что санкции могут привести к хаосу

Европейские державы опасаются отключения российского газа

Европа зависит от России в плане природного газа и нефти

ЛОНДОН (Рейтер) — Президент Владимир Путин предупредил Запад в пятницу, что продолжение санкций против России из-за войны на Украине может привести к катастрофическому росту цен на энергоносители для потребителей во всем мире.

Назвав санкции против России объявлением экономической войны, Путин сказал, что призывы Запада снизить зависимость от российских энергоресурсов привели к «перегреву» мировых рынков нефтегазовым бумом. Читать далее

Клиенты из ЕС заявили, что хотят отказаться от российского газа, а лидеры G7 заявили в прошлом месяце, что хотят изучить «потолок цен» на российские ископаемые виды топлива, включая нефть.

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«Санкционные ограничения в отношении России наносят гораздо больший вред тем странам, которые их вводят», — сказал Путин руководителям российской нефтегазовой отрасли, в том числе главе «Роснефти» Игорю Сечину и вице-премьеру Александру Новаку.

«Дальнейшее применение санкций может привести к более серьезным — без преувеличения, даже катастрофическим — последствиям для мирового энергетического рынка».

Вторжение Путина в Украину 24 февраля и введение Западом самых жестких санкций в современной истории подорвали представления об энергетических и сырьевых рынках, задушив при этом глобальный рост.

В то время как Путин борется с крупной войной, крупнейшим геополитическим кризисом и самой большой экономической проблемой России со времен распада Советского Союза в 1991 году, 69-летний глава Кремля неоднократно заявлял, что не настроен отступать.

Энергетика — это одна из областей, которую Кремль по-прежнему контролирует, и европейские державы, включая Германию, опасаются, что она может оказаться на грани прекращения поставок.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии, крупнейшим в мире экспортером природного газа и крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Европа импортирует около 40 процентов своего газа и 30 процентов своей нефти из России.

глобальное шоу

Поскольку цены уже высоки, мир готовится к новым перебоям с поставками из России: газопровод «Северный поток-1» по дну Балтийского моря, жизненно важный маршрут поставок в Германию, должен пройти техническое обслуживание с 11 по 21 июля.

«Газпром» (GAZP.MM) сократил пропускную способность трубопровода всего до 40%, сославшись на задержки с возвратом оборудования, обслуживаемого немецкой Siemens Energy (SIEGn.DE) в Канаде, из-за санкций.

Российский суд обязал Каспийский морской трубопроводный консорциум (КТК), который транспортирует около 1% мировой нефти, во вторник приостановить свою деятельность. Стримы продолжаются, но неясно, как долго.

«Мы знаем, что европейцы пытаются заменить российские энергоресурсы», — сказал Путин. «Однако мы ожидаем, что результатом этих мер станет рост цен на газ на спотовом рынке и рост стоимости энергоресурсов для конечных потребителей».

В последние несколько месяцев Россия приостановила поставки газа в Болгарию, Польшу, Финляндию, датскому поставщику Orsted (ORSTED.CO) и голландским компаниям Gasterra и Shell в обмен на их немецкие контракты, после того как все они отклонили просьбу о переходе на расчеты в рублях. . В ответ на европейские санкции. Читать далее

Путин заявил, что экономический «блицкриг» Запада потерпел неудачу, но признал ущерб, нанесённый экономике в размере 1,8 триллиона долларов.

«Мы должны чувствовать себя уверенно в себе, но вы должны видеть риски — риски остаются», — сказал Путин.

Путин заявил, что ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе остается стабильной, отметив рост добычи нефти и газового конденсата до 10,7 барреля в сутки в июне.

Но он сказал, что российские энергетические компании должны подготовиться к нефтяному эмбарго ЕС, которое должно вступить в силу в конце года.

«В настоящее время правительство изучает варианты развития железнодорожной и трубопроводной инфраструктуры для поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны», — сказал Путин.

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Автор Гай Фолконбридж. Монтаж Джонатан Отис

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