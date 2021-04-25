Путин предупреждает о мести за переход красной линии в сторону России

(Bloomberg) – Президент Владимир Путин предупредил страны-соперники, чтобы они не переходили «красную черту» России в своих действиях и не подвергались жесткому ответу, одновременно предлагая провести стратегические переговоры на фоне эскалации напряженности с Западом.

«Те, кто совершает любые провокации, угрожающие основным элементам нашей безопасности, будут сожалеть об этом больше, чем о чем-либо давно», – сказал Путин в своем ежегодном Послании народу в среду. Ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким.

В течение нескольких часов после выступления тысячи протестующих разошлись по городам по всей стране, чтобы потребовать освобождения критика Кремля Алексея Навального, который в течение трех недель голодал в российской тюрьме. Сотни людей были арестованы, но масштабы митингов оказались меньше, чем марши, организованные сторонниками активиста в начале года, и далеко не достигли своей цели собрать полмиллиона человек.

Курс рубля по отношению к доллару вырос в конце выступления Путина, которое, как опасались некоторые наблюдатели, может включать важные новые шаги в конфронтационной внешней политике. Президент Джо Байден и Путин обсуждают предложение США о проведении саммита даже после того, как президент США на прошлой неделе ввел ряд новых санкций против России, включая меры, направленные на суверенный долг.

В свете запланированных на сентябрь парламентских выборов, Путин посвятил большую часть своего выступления внутренним вопросам, пообещав увеличение государственных пособий и увеличение расходов на инфраструктуру для повышения ухудшающегося уровня жизни.

Путин, заявивший, что давление на Россию стало «новой формой спорта», резко раскритиковал предполагаемую попытку государственного переворота в Беларуси, связанную с заговором с целью убийства союзника Кремля, президента Александра Лукашенко, который, по словам России, был организован в консультации с Соединенными Штатами. Штаты и Вашингтон отрицает свою причастность.

«Практика организации политических переворотов и убийств, в том числе высокопоставленных чиновников, имеет большое значение», – сказал Путин. «Они перешли все границы».

Москва и Санкт-Петербург вынудили массовое присутствие полиции в несанкционированных протестах, вынудив оппозицию быстро изменить запланированные маршруты своих маршей. Обращение с Навальным стало последним очагом напряженности в отношениях с Западом на фоне озабоченности США и Европы беспрецедентной мобилизацией российских войск на границах Украины.

История продолжается

Эти марши – первые, проводимые оппозицией с тех пор, как в начале этого года репрессии привели к аресту многих ее лидеров или в изгнании. По данным наблюдательной группы «ОВД-Инфо», к 20:00 по московскому времени полиция арестовала более 400 человек по всей России.

Усилия Кремля по дискредитации и оказанию давления на оппозицию с целью ослабить привлекательность Навального: опросы показывают, что почти половина россиян считает, что он был правильно посажен в тюрьму. 44-летний критик Путина пережил химическое отравление в прошлом году, в котором он и западные правительства обвинили Кремль, обвинения отвергнутые российскими официальными лицами.

Лагерь Навального вызвал протест после того, как предупредил, что вот-вот умрет в тюрьме после того, как объявил голодовку с требованием доступа к врачам. В понедельник, после почти трехнедельного отказа от еды, власти объявили, что перевели его в тюремную больницу. Уполномоченный по правам человека Кремля Татьяна Москалькова заявила в среду, что жизни Навального ничего не угрожает и что ему оказывается вся необходимая помощь, включая внутривенные вливания. Его адвокаты не ответили на запрос о комментарии.

США и Европейский союз предостерегли от привлечения России к ответственности в случае смерти Навального.

В этом месяце российская прокуратура обратилась в суд Москвы с просьбой признать антикоррупционный фонд Навального и его предвыборные штабы экстремистскими организациями, что может привести к уголовному преследованию и тюремному заключению сотрудников и волонтеров.

(Обновления с протестом Москвы начинаются в третьем абзаце.)

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