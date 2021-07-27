Путин предупреждает о «неожиданных» ударах ВМФ России Новости | Д.В.

Президент России Владимир Путин в воскресенье предупредил, что его флот готов нанести «непредсказуемый удар» по вражеским целям, если это будет в «национальных интересах» страны.

Путин выступал в Санкт-Петербурге во время парада военных кораблей, всего через несколько недель после того, как Великобритания разозлила Россию, отправив британский военный корабль возле аннексированного Крымского полуострова.

«Сегодня у ВМФ России есть все необходимое, чтобы гарантировать безопасность нашей страны и наши национальные интересы», – сказал он.

«Любой под водой, над водой мы можем обнаружить летающих врагов и, при необходимости, нанести по нему неожиданный удар».

Его комментарии последовали после июньского инцидента в Черном море, в котором Россия заявила, что сбросила бомбы и бомбы на путь британского военного корабля, изгнанного из Крымского моря.

Парад проводится ежегодно по случаю Дня Военно-морского флота России.

Британское правительство отвергло версию России об инциденте.

Минобороны России заявило, что в России не поступали сообщения о стрельбе и не сбрасывались бомбы.

Замечания Путина вскоре после дипломатического расследования Великобритании по поводу захода одного из ее боевых кораблей в Крымское море.

На каком фоне линия на Крым?

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, но Великобритания и большая часть мира признают Черноморский полуостров частью Украины, а не России.

В прошлом месяце Путин заявил, что Россия, возможно, потопила британский военный корабль HMS Defender, обвинив его в незаконном заходе в ее территориальные воды до начала Третьей мировой войны, и что Соединенные Штаты сыграли свою роль в «провокации».

Российский лидер добавил, что Россия входит в число ведущих военно-морских держав мира, включая разработку «самого беспрецедентного в мире гиперзвукового высокоточного оружия».

Многие другие крупные державы планируют разработать аналогичную технологию.

В их число входят США, Китай и Франция, которые говорят, что скоро наверстают упущенное.

У России уже есть второй по величине ядерный арсенал в мире и самый большой запас баллистических ракет.

В понедельник Кремль заявил, что провел еще один успешный испытательный пуск новой цирконовой гиперзвуковой корабельной ракеты.

Сообщается, что ракета была запущена в понедельник с военного корабля адмирала Горшкова в Белом море на севере России и поразила наземную цель у побережья Материнского моря.

Россия заявляет, что ракета из циркона способна лететь со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и имеет дальность полета в 1000 километров (621 милю).

куб. фут / мм (AFP, Reuters, AP)