Анкара / Москва

Президент России Владимир Путин предупредил в четверг, что Россия еще не начала свою «специальную операцию» на Украине «всерьез».

На встрече с депутатами Госдумы в Москве Путин взял вызывающий тон, поскольку Запад осмелился попытаться перехитрить Россию на поле боя.

Они хотят победить нас на поле боя. Ну что я могу сказать? Он сказал.

Мы уже много слышали о том, что Запад хочет с нами воевать до конца Украины. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет».

«Всем сторонам следует знать, что в целом мы еще ничего серьезного не начинали», — сказал он.

Он подтвердил, что Россия по-прежнему готова к мирным переговорам.

«Те, кто отказывается от диалога, должны знать, что со временем переговоры для них будут становиться все труднее», — добавил он.

Путин заявил, что Запад уже много лет проводит «исключительно агрессивную политику» в отношении России.

Президент России заявил, что предложения России о создании равноправной системы безопасности и совместных действиях по проблеме противоракетной обороны были отвергнуты, а предупреждение о недопустимости расширения НАТО проигнорировано.

Он заявил, что на пике отношений между Россией и Западом идея пригласить Москву вступить в альянс считалась абсурдной.

«А почему? Потому что им не нужна такая страна, как Россия, вот почему. Именно поэтому они поддерживали терроризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и Пятую колонну в нашей стране — все они имели и продолжают получать безоговорочную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада».

Путин отверг обвинения в развязывании войны на Украине, заявив, что Запад организовал и поддержал вооруженный переворот в 2014 году, который привел к нынешним событиям.

«Если этот конкретный Запад хотел спровоцировать борьбу, чтобы перейти на новый этап конфликта с Россией, на новый этап сдерживания нашей страны, то можно сказать, что в какой-то мере ему это удалось. Это была развязанная война и введены санкции. При нормальных обстоятельствах, вероятно, это было бы трудно сделать».

Путин заявил, что санкции направлены не только на то, чтобы ударить по российской экономике, но и на то, чтобы посеять раздор и смуту в России и деморализовать народ, но ничего не работает и не будет работать.

Он заявил, что Запад проиграл с началом войны, потому что ее начало означало начало «радикального краха американского миропорядка» и остановить этот процесс было невозможно.

«Это начало перехода от американского либерального, глобалистского эгоизма к действительно многополярному миру, миру, не основанному на эгоистичных правилах, которые кто-то для себя придумал, и за которым нет ничего, кроме стремления к доминированию, а не на лицемерных двойных стандартах. , а вокруг международного права и истинного суверенитета народов И цивилизаций и их стремления жить нашей исторической судьбой, нашими ценностями и традициями, и строить сотрудничество на основе демократии, справедливости и равенства».

Путин заявил, что даже в странах, находящихся на данном этапе — «американских сателлитах» — растет понимание того, «что слепое подчинение правящих элит правителю, как правило, несовместимо с их национальными интересами».

«Запад, когда-то провозгласивший такие принципы, как демократия, свобода слова, плюрализм и уважение к другому мнению, сейчас скатывается к полной противоположности — тоталитаризму. Это и цензура, и закрытие СМИ, и беззаконие в отношении журналистов и общественных деятелей». он сказал.

Практика запрета распространяется не только на информационное пространство, но и на все сферы общественной жизни западных стран. Он утверждал, что эта модель — модель тоталитарного либерализма, включающая пресловутую культуру отмены смертной казни и всепроникающих табу — навязывается всему миру.

«Но правда и действительность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего, а действительно стремятся не к формальному или декоративному, а к реальному и осмысленному, и устали просто кланяться и унижать себя перед теми, кто считает себя исключительным и даже за счет себя служить своим интересам».

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