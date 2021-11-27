Путин пригласил на переговоры лидеров соперников из Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин в пятницу принял лидеров региональных соперников, Армении и Азербайджана, на переговоры, посвященные первой годовщине мирного соглашения при посредничестве Москвы, положившего конец боевым действиям в сепаратистском Нагорном Карабахе.

В южном городе Сочи Путин провел двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем президент России встретился с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после чего сказал, что проведет отдельную двустороннюю встречу с Пашиняном.

Открывая встречи, Путин сказал, что за последний год было сделано очень много, но «еще не все вопросы решены». Он указал на частые столкновения на границе между двумя странами, в результате которых погибло несколько человек.

Путин подчеркнул, что цель через год после перемирия — «создать условия для возрождения региона, чтобы люди чувствовали себя там в безопасности и могли вести нормальную хозяйственную деятельность … развивать экономику».

Армения и Азербайджан оказались в тисках многолетнего конфликта из-за Нагорного Карабаха — региона в составе Азербайджана, который находился под контролем этнических армянских сил, поддерживаемых Арменией с тех пор, как сепаратистская война там закончилась в 1994 году.

Осенью 2020 года азербайджанская армия нанесла поражение армянским силам за 44 дня ожесточенных боев, которые завершились подписанием при посредничестве России мирного соглашения, в соответствии с которым Азербайджан контролировал большую часть Нагорного Карабаха и восстановил все районы, контролируемые армянскими силами. за пределами отколовшегося региона.

Россия направила почти 2000 миротворцев как минимум на пять лет для наблюдения за мирным соглашением.

Мирное соглашение отмечалось как победа в Азербайджане, но оппозиция в Армении сочла его предательством. Пашинян утверждал, что это единственный способ предотвратить потерю армянскими войсками контроля над всем нагорно-карабахским регионом.

Соглашение 2020 года предусматривало транспортный коридор через Армению, который свяжет Азербайджан с его заводом в районе Нахчывана — план вызвал недовольство армянской оппозиции, которая также опасается, что интересы Армении будут поставлены под угрозу из-за запланированной демаркации границы.

В пятницу Путин заявил, что Армения, Азербайджан и Россия «многого достигли» за год, прошедший с момента подписания мирного соглашения. По его словам, масштабных боевых действий нет, около 53 тысяч беженцев вернулись домой, а российские миротворцы работают над обеспечением безопасности жителей Нагорного Карабаха.

В своем вступительном слове и Алиев, и Пашинян заявили, что готовы начать работу по демаркации и демаркации границы.

Однако Пашинян отметил, что ситуация на границе и в Нагорном Карабахе «не так стабильна, как хотелось бы», и сказал, что «десятки людей с обеих сторон» были убиты в ходе столкновений за последний год. Он охарактеризовал ситуацию на границе как «кризисную».

«По нашей оценке, азербайджанские войска вторглись на территории, находящиеся под суверенитетом Армении», — сказал он.

Премьер-министр Армении также сказал, что вопрос о военнопленных, заложниках и других задержанных остается нерешенным.

Алиев, в свою очередь, заявил, что власти Азербайджана открыто предложили приступить к составлению надлежащего мирного договора с Арменией, «чтобы положить конец конфронтации, признать территориальную целостность и суверенитет другой стороны и жить как соседи в будущем», ( или) научитесь снова жить как соседи ».

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