Путин призвал к более жестким мерам по предотвращению лесных пожаров

Президент России Владимир Путин во вторник призвал власти принять более решительные меры по предотвращению лесных пожаров и усилить координацию между различными официальными ведомствами в борьбе с ними.

Общаясь по видеосвязи с федеральными и региональными чиновниками, Путин подчеркнул, что лесные пожары, охватившие Россию в прошлом году, стали крупнейшими за последние годы, и попросил местных губернаторов отчитаться о принятых мерах по повышению пожарной безопасности в стране.

Он отметил, что серия лесных пожаров уже охватила несколько регионов.

«Мы не можем допустить повторения прошлогодней ситуации», — сказал Путин. «Мы должны бороться с пожарами более эффективно, упорядоченно и последовательно». Он подтвердил важность лесов в борьбе с глобальным потеплением, отметив, что «крупномасштабные лесные пожары подрывают наши усилия по защите климата». «Этот вопрос имеет большое значение для нашей страны и мира в целом», — сказал он.

В России в последние годы фиксируются высокие температуры, которые многие ученые считают явным следствием изменения климата. Жаркая погода, наряду с пренебрежением правилами пожарной безопасности, вызвала рост числа лесных пожаров, которые, по словам властей, в прошлом году в России охватили более 17 миллионов гектаров (42 миллиона акров).

Российские эксперты осудили принятое в 2007 году решение о ликвидации федеральной авиационной сети, занимающейся обнаружением и тушением пожаров, и передаче ее активов региональным властям. Резко раскритикованный перевод привел к быстрому упадку сил.

Позже правительство отменило этот шаг и воссоздало федеральное агентство, ответственное за мониторинг лесов с воздуха. Однако его ресурсы все же ограничены, что затрудняет обследование огромных лесов Сибири и Дальнего Востока.

Власти отреагировали на прошлогодние пожары усилением средств наблюдения и сил быстрого реагирования. Кремль распорядился о выделении дополнительных средств на тушение пожаров.

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