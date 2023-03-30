Путин признал, что санкции ударят по экономике России

Си-Эн-Эн — Президент Владимир Путин признал, что западные санкции, направленные на то, чтобы лишить Кремль финансирования для вторжения в Украину, нанесут удар по экономике России.

«Незаконные ограничения, наложенные на российскую экономику, могут оказать действительно негативное влияние в среднесрочной перспективе», — сказал Путин в телекомментарии, переданном в среду государственным информационным агентством ТАСС.

Со стороны российского лидера было редким признанием того, что экономика России устойчива и что санкции нанесли ущерб западным странам, подняв инфляцию и цены на энергоносители.

Путин сказал, что с июля экономика России росла благодаря прочным связям «со странами Востока и Юга», под которыми он имел в виду Китай и некоторые африканские страны. Он также подчеркнул важность внутреннего спроса для экономики, заявив, что он становится ведущим фактором роста.

Российская экономика продемонстрировала замечательную устойчивость к беспрецедентным санкциям, введенным Западом, включая запрет Европейского Союза на импорт большинства нефтепродуктов. Предварительные оценки российского правительства показывают, что объем производства в прошлом году сократился на 2,1%, что намного меньше, чем первоначально прогнозировали многие экономисты.

Пока Китай подбрасывает Кремлю спасательный круг, покупая российскую энергию и предоставляя замену доллару США, начинают появляться трещины.

Доходы российского правительства в январе упали на 35% по сравнению с прошлым годом, а расходы выросли на 59%, что привело к дефициту бюджета в размере около 1 761 млрд рублей (23,3 млрд долларов).

Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития прогнозируют сокращение на 3,3% и 5,6% в 2023 году соответственно. Международный валютный фонд ожидает, что рост России в этом году останется на прежнем уровне, но в среднесрочной перспективе экономика сократится как минимум на 7%.

В ответ на российскую агрессию в Украине западные страны объявили о более чем 11 300 санкциях с момента вторжения в феврале 2022 года и заморозили валютные резервы России на сумму около 300 миллиардов долларов.

Откровенный российский олигарх Олег Дерипаска ранее в этом месяце заявил, что Россия может остаться без денег уже в следующем году.

Кроме того, австрийский банк Raiffeisen Bank International заявил в четверг, что планирует продать или заморозить свой российский бизнес. В заявлении банк назвал рыночные условия в стране «чрезвычайно критическими» и заявил, что «привержен дальнейшему сокращению деловой активности».

В прошлом году прибыль Райффайзенбанка России составила более 2 миллиардов долларов. Но из-за строгих местных правил Райффайзен не мог получать прибыль от своего российского бизнеса за пределами страны.

— Репортаж Роба Норта и Ливви Доэрти.

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