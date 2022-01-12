Economy

Путин призывает поднять пенсии выше уровня инфляции — Reuters

12 января, 2022
Marfa Fedoroa
© Рейтер. Президент России Владимир Путин выступает с речью на мероприятии, посвященном 300-летию со дня основания прокуратуры России. Москва, Россия, 12 января 2022 года. Sputnik/Алексей Витвицкий/Пол через Reuters

Катя Голубкова

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин в среду призвал к увеличению государственных пенсий на 8,6% в этом году, что немного превышает уровень инфляции, увеличив государственные социальные расходы даже больше, чем год назад, поскольку инфляция потребительских цен приближается к шестилетнему уровню. высокие годы.

В преддверии прошлогодних парламентских выборов Путин распорядился о единовременных социальных выплатах и ​​повышении заработной платы в государственном секторе не менее чем на 500 миллиардов рублей (7 миллиардов долларов), что, по мнению аналитиков, может способствовать росту инфляции.

Предварительные данные показали, что инфляция в России в прошлом году ускорилась до 8,4%, что является почти самым высоким уровнем с начала 2016 года и кратно целевому показателю ЦБ в 4%, что вынудило регулятор ужесточить денежно-кредитную политику.

Рост потребительских цен негативно сказался на уровне жизни, а Путин в течение многих лет обещал увеличить реальный располагаемый доход. В прошлом году он призвал принять меры предосторожности, чтобы предотвратить рост инфляции.

В среду он заявил, что пенсии в России должны увеличиться на 8,6%, что чуть выше предварительного показателя инфляции за прошлый год.

«Принятые ранее решения не покроют расходы людей, возникшие в результате ускорения инфляции в прошлом году», — сказал Путин на заседании правительства. «Поэтому я предлагаю… увеличить пенсии немного больше, чем инфляция».

Центральный банк ожидает замедления инфляции до 4-4,5% к концу этого года. Он повысил базовую процентную ставку до 8,5% с 4,25% в прошлом году и заявил, что в ближайшие месяцы все еще возможно более одного повышения ставки.

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