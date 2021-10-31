Путин призывает строительные технологии поглощать выбросы парниковых газов – бизнес и экономика

Ново Огарево, 31 октября. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин заявил на саммите G20 в ходе видеоконференции в воскресенье, что сокращения выбросов парниковых газов недостаточно и необходимо выработать методы их поглощения, и что у России есть большой потенциал для этого.

«Позвольте мне также подчеркнуть, что, по нашему мнению, для решения проблемы глобального потепления недостаточно просто сокращения выбросов. Необходимо выработать методы поглощения парниковых газов, и в этом отношении Россия, как и некоторые другие страны, имеет огромный потенциал ».

Как уточнил Путин, он имел в виду возможность поглощения лесов, тундры, сельхозугодий, морей и болот. «Чтобы в полной мере использовать имеющийся потенциал, мы планируем значительно повысить качество ведения лесного хозяйства, увеличить площади лесовосстановления, расширить земли девственной природы, внедрить новые агро-агротехнологии», – пояснил президент России.

Он отметил, что Россия недавно приняла решение о реализации новой программы по повышению энергоэффективности в экономике до 2035 года, которая должна стать ключевым компонентом страны, которая должна стать углеродно-нейтральной не позднее 2060 года.

В то же время Россия публично заявила, что берет на себя это обязательство. Более того, он стремится не только достичь своей углеродной нейтральности, но и обеспечить, чтобы совокупный объем чистых выбросов парниковых газов в стране в следующие три десятилетия был меньше, чем, например, в некоторых странах ЕС, сказал Путин.

«Это задача, с которой мы полностью справимся», – сказал президент России.

«Мы также рассчитываем строить долгосрочные планы со всеми партнерами и реализовывать их в качестве приоритетов в энергетическом секторе на принципах технологической нейтральности, объективно принимая во внимание углеродный след различных типов выработки электроэнергии», – сказал Путин, добавив, что Согласно научным данным, углеродный след солнечной энергии в четыре раза больше, чем в атомной энергетике.

«Важно сосредоточить усилия мирового сообщества в первую очередь на наиболее эффективных экологических проектах. На наш взгляд, эксперты могут составить рейтинг таких проектов с точки зрения эффективности сокращения выбросов парниковых газов на каждый вложенный доллар», – заявил президент России. предложенный.

Президент России не исключил, что включенные в эту классификацию инициативы, предусматривающие, в частности, меры по сохранению лесов в России и Латинской Америке, будут более эффективными, чем вложения в возобновляемые источники энергии в некоторых странах.