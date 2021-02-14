Путин приказал российским властям начать широкомасштабную кампанию вакцинации Govt-19

Россия стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против вируса короны, Spotnik V, в августе, одобрив лечение для общественного использования перед решающими испытаниями фазы 3. Этот шаг вызвал критику в научных кругах.
Путин, выступая в среду на телевизионном заседании правительства, призвал Россию начать всеобъемлющую кампанию вакцинации.
«Более двух миллионов доз было произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, Sputnik V, достигнет этого уровня. Это позволит нам запустить – если не массово – то большой масштабная вакцина “, – сказал российский лидер.
Путин сказал, что основное внимание следует уделять «вакцинации двух групп риска: врачей и учителей».
Он обратился к заместителю премьер-министра страны Татьяне Коликовой, которая отвечает за борьбу с коронавирусом в стране.
«Если вы считаете, что мы близки к этому шагу, я прошу вас организовать работу таким образом, чтобы мы могли начать эту широкомасштабную вакцинацию к следующим выходным», – сказал он Коликовой.
Коликова ответила, что Россия может начать масштабную вакцинацию в декабре. Он повторил, что вакцинация врачей и учителей является первым приоритетом, но сказал, что рассмотрит возможность вакцинации больших групп.
«Очевидно, я хотела бы повторить, что это будет добровольным и бесплатным для граждан. Я надеюсь, что на этой неделе … Я надеюсь, что мы завершим все приготовления, чтобы сообщить, что мы готовы начать на этой неделе», – сказала Коликова встреча.
Путин ответил: «Вы не будете докладывать, но мы допустим, что вы начнете масштабную вакцинацию, верно?»
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в среду, что более миллиона граждан России уже прошли вакцинацию от Sputnik.
Разработчики вакцины ранее заявляли, что в сентябре Sputnik-V был введен команде из 10 000 добровольцев из “красных зон” российских больниц. Кроме того, на прошлой неделе российские военные заявили, что к концу этого года будут вакцинированы 2500 солдат.
Укол уже был введен некоторым ведущим российским медицинским работникам, учителям и многим другим высокопоставленным чиновникам вне клинических испытаний.
Приказ Путина усилить программу вакцинации в среду Великобритания стала первой западной страной, признавшей вакцину Pfizer / Bioentech.