Путин приказал российским властям начать широкомасштабную кампанию вакцинации Govt-19

Россия стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против вируса короны, Spotnik V, в августе, одобрив лечение для общественного использования перед решающими испытаниями фазы 3. Этот шаг вызвал критику в научных кругах.

Путин, выступая в среду на телевизионном заседании правительства, призвал Россию начать всеобъемлющую кампанию вакцинации.

«Более двух миллионов доз было произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса, Sputnik V, достигнет этого уровня. Это позволит нам запустить – если не массово – то большой масштабная вакцина “, – сказал российский лидер.

Путин сказал, что основное внимание следует уделять «вакцинации двух групп риска: врачей и учителей».

Он обратился к заместителю премьер-министра страны Татьяне Коликовой, которая отвечает за борьбу с коронавирусом в стране. «Если вы считаете, что мы близки к этому шагу, я прошу вас организовать работу таким образом, чтобы мы могли начать эту широкомасштабную вакцинацию к следующим выходным», – сказал он Коликовой. Коликова ответила, что Россия может начать масштабную вакцинацию в декабре. Он повторил, что вакцинация врачей и учителей является первым приоритетом, но сказал, что рассмотрит возможность вакцинации больших групп. «Очевидно, я хотела бы повторить, что это будет добровольным и бесплатным для граждан. Я надеюсь, что на этой неделе … Я надеюсь, что мы завершим все приготовления, чтобы сообщить, что мы готовы начать на этой неделе», – сказала Коликова встреча. Путин ответил: «Вы не будете докладывать, но мы допустим, что вы начнете масштабную вакцинацию, верно?» Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в среду, что более миллиона граждан России уже прошли вакцинацию от Sputnik. Мурашко не упомянул о разбивке 100 тысяч человек, но в настоящее время идет этап 3 испытаний, в котором участвуют более 40 тысяч добровольцев. Более 20 000 человек получили свою первую дозу Spotnik V в рамках эксперимента Фазы 3, а 16 000 участников получили вторую дозу. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Он профинансировал вакцину. Разработчики вакцины ранее заявляли, что в сентябре Sputnik-V был введен команде из 10 000 добровольцев из “красных зон” российских больниц. Кроме того, на прошлой неделе российские военные заявили, что к концу этого года будут вакцинированы 2500 солдат. READ Россия указывает, что если США это сделают, они могут вернуться к Соглашению об открытом небе. Укол уже был введен некоторым ведущим российским медицинским работникам, учителям и многим другим высокопоставленным чиновникам вне клинических испытаний. Приказ Путина усилить программу вакцинации в среду Великобритания стала первой западной страной, признавшей вакцину Pfizer / Bioentech.