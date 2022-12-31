Автор Кестер Кенн Кломега

В то время как ряд африканских стран в значительной степени зависят от России и Украины в их регулярных поставках пшеницы и зерна, даже несмотря на продолжающуюся геополитическую военную ситуацию, Зимбабве зафиксировал самый высокий урожай пшеницы в этом году сельскохозяйственного производства.

По данным Консультативной службы по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, Зимбабве достигла этой вехи в производстве пшеницы, собрав 375 000 тонн зерна в 2022 году. Таким образом, Зимбабве выделяется как одна из немногих африканских стран, которые приняли сельскохозяйственную политику импортозамещения и стратегически работая над самодостаточностью.

Многие африканские лидеры возлагают вину на российско-украинский кризис, который начался 24 февраля, в то время как другие сосредоточены на расходовании государственного бюджета на импорт продуктов питания, чтобы подавить растущее недовольство населения. В свою очередь, Зимбабве оказала поддержку своим местным фермерам, а результаты ее урожая стали результатом решительных усилий правительства по преобразованию сельского хозяйства, сосредоточенных на активном участии частного и государственного секторов.

По данным Farmers Review Africa, на протяжении многих лет страна не могла удовлетворить национальные потребности и была вынуждена импортировать пшеницу из других стран.

Еженедельное обновление показывает, что сбор урожая завершен во всех провинциях. Было также показано, что совокупная посевная площадь по мухафазам составляет 78 063 га, или 97 процентов обрабатываемой площади, при совокупном производстве 375 131 тонны.

«Работая вместе как одна команда», — сказал руководитель сельскохозяйственной и сельской консультационной службы профессор Оберт Гери. Им удалось улучшить производство пшеницы.

«Да, мы смогли достичь цели. Это произошло благодаря напряженной работе, самоотверженности и совместной работе, чтобы произвести достаточное количество пшеницы для страны. Эти усилия высоко ценятся, и мы уверены, что в следующем сезоне мы сможем сделать больше, чем это». — сказал профессор Обер.

Урожайность пшеницы стабильно растет, заявил национальный президент Ассоциации зерновых заводов Зимбабве (GMAZ) Тавадзва Мусарара, добавив, что если частный сектор продолжит работать с правительством, крупномасштабный импорт будет навсегда устранен.

В этом году у нас самый большой урожай с тех пор, как начали выращивать пшеницу. В этом году правительство предоставило возможность не только фермерам, но и потребителям поставлять продукцию и стабилизировать цены. Российско-украинский конфликт доставил нам серьезные проблемы. Партнерство с правительством имеет решающее значение с точки зрения обеспечения продовольствием. Раньше мы импортировали пшеницы на 300 миллионов долларов. Мы больше так не делаем и хотим приручить его. Мы также смогли обеспечить сырьем в течение всего года».

В течение зимнего посевного сезона 2022 года под пшеницу было засеяно 78 063 га, что стало самой большой площадью сельскохозяйственных угодий с момента обретения независимости, за которым следуют посевы в 2004 году (70 585 га) и 2005 году (67 261 га). У страны была цель произвести 380 000 тонн пшеницы, но часть урожая пострадала от ранних дождей и полевых пожаров.

Федеральный центр развития аграрного экспорта России в тесном сотрудничестве с Трастовыми технологиями и сообществом бизнес-экспертов разработал концепцию развития экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции (крупяные, молочные продукты, масло сливочное, мясо, кондитерские изделия) в перспективные рынки африканских стран.

«Африканский континент является интересным и перспективным направлением развития российского экспорта продовольствия в силу ряда факторов: сильных различий в уровне благосостояния населения, политической нестабильности в некоторых странах, государственного регулирования цен на ряд товаров», — цитирует заявление главы «Агроэкспорта» Дмитрия Краснова в российских СМИ, в том числе информагентство «Интерфакс».

Россия, увеличивая экспорт зерна в африканские страны, стремится повысить конкурентоспособность российских сельскохозяйственных товаров на африканском рынке. Согласно отчету о бизнес-концепции, девять африканских стран были определены и выбраны в качестве целевых рынков для поставок сельскохозяйственной продукции.

Это Ангола, Камерун, Эфиопия, Гана, Кения, Маврикий, Нигерия, Тунис и Южная Африка.

Предполагается, что он будет основан на общем объеме экспорта в африканские страны, от которого Россия, как ожидается, получит доход в размере около 33 миллиардов долларов.

В отличие от других африканских стран, импортирующих продовольствие, Зимбабве увеличила производство пшеницы, особенно в это критическое время нынешнего кризиса между Россией и Украиной. Это достижение связано с усилиями по мобилизации местных ученых для улучшения растениеводства. Зимбабве — африканская страна, которая последние 25 лет находится под санкциями Запада, препятствующими ввозу столь необходимой техники и других ресурсов, необходимых для ведения сельского хозяйства.

Некоторые эксперты и международные организации также высказались за то, чтобы лидеры африканских стран приняли альтернативные механизмы импорта и использовали свои финансовые ресурсы для укрепления систем сельскохозяйственного производства.

Достижение продовольственной безопасности важно для миллионов людей, страдающих от голода в Африке, и имеет решающее значение для устойчивого экономического развития и долгосрочного процветания континента. Таким образом, решение проблемы продовольственной безопасности является ключом к подъему Африки в 21 веке.

С разных точек зрения африканским лидерам необходимо сосредоточить и перенаправить как человеческие, так и финансовые ресурсы на увеличение местного производства, что является самым надежным подходом к достижению устойчивой продовольственной безопасности для более чем 1,3 миллиарда человек в Африке, и это соответствует Повестке дня на период до 2063 года для Африка. союз.

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