Путин пропускает G20 | Новости бизнеса и экономики

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите мировых лидеров G-20 на Бали на следующей неделе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите, первом собрании лидеров крупнейших экономик мира с тех пор, как Путин начал войну в Украине.

Посольство Москвы в Индонезии сообщило AFP, что программа Путина «еще готовится» и российский лидер почти может принять участие в саммите.

Представитель правительства Индонезии ранее сообщил агентству Reuters, что Лавров будет представлять Путина, а российский президент примет участие в одной из встреч на высшем уровне виртуально.

Ранее на этой неделе президент Индонезии Джоко Видодо заявил Financial Times, что у него «сильное впечатление», что российский лидер пропустит митинг.

Ожидается, что на саммите Группы двадцати, в которую входят лидеры 19 стран и Европейского Союза, будут доминировать последствия войны на Украине, которая привела к глобальной нехватке продовольствия и топлива.

Индонезия, принимающая саммит, отклонила призывы западных стран и Украины исключить Россию, пообещав сохранять нейтралитет и подчеркивать потенциал сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности.

Видодо посетовал на геополитическую напряженность вокруг саммита, который, по его словам, призван сосредоточиться на экономическом развитии и «не предназначен быть политическим форумом».

На Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце 16 членов G-20 поддержали резолюцию, осуждающую попытку Москвы аннексировать четыре области на востоке Украины. Члены G20 Китай, Индия и ЮАР воздержались, а Евросоюз не представлен в ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также был приглашен на саммит, ранее заявил, что не будет присутствовать, если Путин присоединится к встрече.

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин входят в число мировых лидеров, которые, как ожидается, приедут на встречу.