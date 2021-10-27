Путин просит помощи Израиля в ослаблении санкций США в отношении Сирии

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета призвать администрацию Байдена ослабить некоторые из санкций в отношении Сирии, чтобы позволить российским компаниям участвовать в восстановлении страны, сообщили мне израильские официальные лица, проинформировавшие меня о переговорах.

Большая картинка: Закон Цезаря США, подписанный президентом Трампом в декабре 2019 года, ввел санкции в отношении нескольких секторов сирийской экономики, включая энергетику и инфраструктуру. Закон является основным сдерживающим фактором для иностранных компаний, заинтересованных в участии в усилиях по восстановлению Сирии.

за кулисами, Израильские официальные лица говорят, что Путин хочет, чтобы российские компании приобрели большинство крупных проектов реконструкции в Сирии, чтобы увеличить доходы России и увеличить влияние в сирийской экономике.

Путин сказал Беннету во время встречи в Сочи в прошлую пятницу, что некоторые российские компании боятся вести бизнес в Сирии, потому что не хотят, чтобы на них повлияли санкции США.

Израильские официальные лица заявляют, что русские утверждают, что это открывает путь для иранских компаний, уже находящихся под санкциями США, для приобретения этих крупных проектов, тем самым увеличивая иранское влияние в Сирии.

В канцелярии премьер-министра Израиля от комментариев отказались.

Между линиями: Русские, похоже, надеются, что заинтересованность Израиля в ослаблении контроля Ирана в Сирии побудит правительство Беннета подтолкнуть администрацию Байдена к ослаблению санкций.

условия игры: Несколько арабских стран недавно перешли к нормализации отношений с режимом Башара Асада в Сирии.

В последние недели Асад разговаривал с лидерами Иордании, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Русские поощряют эту тенденцию, в то время как Соединенные Штаты заявляют, что они выступают против такой нормализации с Асадом или продвижения вперед в восстановлении страны.

Что тогда: Русские хотят провести трехстороннюю встречу советников по национальной безопасности России, Израиля и США, чтобы обсудить пути продвижения в Сирии.