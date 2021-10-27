Economy

Путин просит помощи Израиля в ослаблении санкций США в отношении Сирии

27 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета призвать администрацию Байдена ослабить некоторые из санкций в отношении Сирии, чтобы позволить российским компаниям участвовать в восстановлении страны, сообщили мне израильские официальные лица, проинформировавшие меня о переговорах.

Большая картинка: Закон Цезаря США, подписанный президентом Трампом в декабре 2019 года, ввел санкции в отношении нескольких секторов сирийской экономики, включая энергетику и инфраструктуру. Закон является основным сдерживающим фактором для иностранных компаний, заинтересованных в участии в усилиях по восстановлению Сирии.

за кулисами, Израильские официальные лица говорят, что Путин хочет, чтобы российские компании приобрели большинство крупных проектов реконструкции в Сирии, чтобы увеличить доходы России и увеличить влияние в сирийской экономике.

  • Путин сказал Беннету во время встречи в Сочи в прошлую пятницу, что некоторые российские компании боятся вести бизнес в Сирии, потому что не хотят, чтобы на них повлияли санкции США.
  • Израильские официальные лица заявляют, что русские утверждают, что это открывает путь для иранских компаний, уже находящихся под санкциями США, для приобретения этих крупных проектов, тем самым увеличивая иранское влияние в Сирии.
  • В канцелярии премьер-министра Израиля от комментариев отказались.

Между линиями: Русские, похоже, надеются, что заинтересованность Израиля в ослаблении контроля Ирана в Сирии побудит правительство Беннета подтолкнуть администрацию Байдена к ослаблению санкций.

условия игры: Несколько арабских стран недавно перешли к нормализации отношений с режимом Башара Асада в Сирии.

  • В последние недели Асад разговаривал с лидерами Иордании, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.
  • Русские поощряют эту тенденцию, в то время как Соединенные Штаты заявляют, что они выступают против такой нормализации с Асадом или продвижения вперед в восстановлении страны.
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Что тогда: Русские хотят провести трехстороннюю встречу советников по национальной безопасности России, Израиля и США, чтобы обсудить пути продвижения в Сирии.

  • Израильские официальные лица говорят, что обсуждают эту идею с обеими сторонами, но дата еще не установлена.

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