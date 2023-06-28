Путин пытается сдержать последствия вагнеровской революции: новости о войне между Россией и Украиной

Во время 36-часового вооруженного мятежа, потрясшего Россию в эти выходные, явно отсутствовали два ключевых чиновника, ответственных за войну президента Владимира Путина в Украине: министр обороны Сергей К. Шойгу и генерал Валерий Герасимов, главнокомандующий Кремлем.

Но теперь, когда г-н Путин пытается создать образ восстановления стабильности и контроля, он демонстрирует своего министра обороны, даже если г-н Шойгу не будет выступать перед аудиторией или даже не будет услышан.

В понедельник утром было опубликовано немое видео, на котором г-н Шойгу посещает военные объекты, что некоторые наблюдатели за Кремлем восприняли как молчаливый знак его поддержки. Некоторые военные блоггеры поспешили указать, что видео, похоже, было снято в пятницу, до начала вооруженного восстания под руководством Евгения В. Пригожин, основатель группы наемников Вагнера.

Г-н Шойгу также присутствовал в понедельник, когда г-н Путин провел встречу со своими высшими начальниками службы безопасности. На кадрах, транслировавшихся по государственному телевидению, видно, как он сидит за столом, склонив голову и сложив руки на груди.

Во вторник, когда г-н Путин воздал должное своим силам безопасности в изысканно поставленной речи, г-н Шойгу снова присутствовал в своей военной форме. Позже г-н Шойгу провел встречу со своим кубинским коллегой в Национальном центре управления обороной в России.

«В условиях, когда Соединенные Штаты на протяжении многих десятилетий осуществляют незаконную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы прийти на помощь Острову Свободы, как плечо нашим кубинским друзьям», — сказал господин Шойгу. Для российского военного канала Звезда ТВ.

Г-н Шойгу и генерал Герасимов считаются надежными союзниками Путина, но в последние месяцы они в основном вели себя сдержанно и появлялись лишь четко скоординировано, в то время как г-н Пригожин опубликовал видео с ним на передовой среди трупов. , вдалеке гремят взрывы.

Г-н Пригожин неоднократно и публично критиковал этих двух мужчин и жаловался, что они создали некоторые проблемы для российской армии. Другие видные российские военачальники также критиковали г-на Шойгу и генерала Герасимова.

В октябре, после того как Россия ушла из украинского города Лиман, Рамзан Кадыров, могущественный лидер Чеченской республики на юге России, контролирующий собственные военизированные формирования, книги в приложении для обмена сообщениями Telegram, которое «прикрывало» высших военных офицеров России «некомпетентным» генералом, которого теперь нужно «отправить на фронт, чтобы смыть свой позор в крови».

Примерно в то же время бескомпромиссный член российского парламента от правящей партии «Единая Россия» Андрей Горилов пренебрежительно отозвался о военном руководстве.

«Вся проблема не на земле, а на Фрунзенской набережной, где до сих пор не понимают, не берут дело в свои руки», — сказал он, ссылаясь на сайт Минобороны. «Пока в Генштабе не появится что-то совсем другое, ничего не изменится».

Даже Александр Дугин, верный союзник Путина, чья дочь прошлой осенью погибла в результате взрыва заминированного автомобиля, звонил Путину и президенту Беларуси Александру Г. Генерал Герасимов о вагнеровском восстании.

«Те, кто сделал эту ситуацию возможной, те, кто ее устроил, кто не смог ее предотвратить и когда все это началось, не смогли должным образом отреагировать, мы должны внезапно попрощаться», — написал г-н Дугень в Telegram в понедельник.

Г-н Шойгу, который был чрезвычайно популярным министром по чрезвычайным ситуациям, прежде чем стать министром обороны в 2012 году, имеет давние и теплые отношения с г-ном Путиным. Задолго до полномасштабного вторжения в Украину их регулярно фотографировали на охоте, рыбалке и сборе грибов. Перед днем ​​рождения г-на Путина в 2019 году они вместе отдыхали в бескрайней российской тайге, совершая дальние поездки. Но он никогда не служил в армии, к большому огорчению его критиков.

Генерал Герасимов считается проницательным военным, хотя некоторые аналитики указывали во время его назначения, что Кремль стремился упорядочить процесс принятия военных решений и назначил его в надежде получить лидера, готового выполнять решения, поступающие напрямую. от верхней. Он не выступал публично после революции.

Г-н Путин, возможно, оставил двух мужчин во главе в рамках своей работы. многолетние усилия Подчинить себе разросшуюся русскую армию.

«Это русский парадокс, — сказал Андрей Солдатов, эксперт по российским спецслужбам.

Он добавил, что г-ну Путину «нужен кто-то очень слабый и средний, чтобы представлять военных в политическом плане», «потому что он помнит о недавнем подъеме истории за последние 30 лет то, что даже самые катастрофические войны порождают популярных генералов».

Олег Мацнев Участие в подготовке отчетов.