Президент России Владимир Путин сказал, что он прибегал к сверхурочной работе в качестве таксиста, чтобы сводить концы с концами в 1990-х годах, после распада Советского Союза.

Путин обсуждал экономический кризис в России после распада Советского Союза в 1991 году в комментариях, переданных в воскресенье в телевизионном документальном фильме под названием «Россия. Современная история».

Он назвал распад Советского Союза «распадом исторической России», сообщает Reuters. Перечислить.

Путин сказал, что Россия «превратилась в совершенно другую страну» после распада Советского Союза. По его словам, 25 миллионов россиян внезапно оказались отрезанными от России, что является частью «серьезного гуманитарного кризиса».

Кроме того, Путин сказал, что его лично затронули экономические проблемы России в то время. Россия пострадала от гиперинфляции в 1990-х годах, а затем в том же десятилетии объявила дефолт по долгам.

Сообщается, что Путин сказал: «Иногда [I] Пришлось подрабатывать и водить такси. Об этом неприятно говорить, но, к сожалению, тоже было. »

Путин ранее называл распад Советского Союза ‘Крупнейшая геополитическая трагедия’ от 20у век.

Эти последние комментарии прозвучали по мере роста опасений, что Россия вторгается на Украину, которая была одной из 15 советских республик. В воскресенье «большая семерка» предупредила о «серьезных последствиях» нападения Путина на Украину.

Американская разведка указала, что Россия может планировать нападение на Украину уже в следующем году с участием до 175 000 военнослужащих, сообщает Reuters.