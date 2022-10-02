Путин радостно потирает руки, когда страна ЕС продает российскую нефть под бдительным оком VDL | наука | Новости

Словакия может продолжать продавать российскую нефть даже после того, как в 2023 году истечет срок ее освобождения от топливного эмбарго Европейского Союза, на фоне жестокой войны Владимира Путина в Украине. В то время как все страны ЕС, которые запрещают Венгрии, Словакии и Чехии покупать российское топливо в соответствии с законодательством ЕС, срок действия исключений из запрета для трех стран истекает в следующем году. Но, несмотря на то, что ему дали более длительный период для поэтапного отказа от источника энергии из-за его зависимости от нефти, транспортируемой по трубопроводу «Дружба», Slovnaft, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Словакии, указал, что ему, возможно, придется продолжать продавать нефть Владимира Путина после установленного срока.

Генеральный директор компании Марек Сенкович заявил словацким СМИ:[The] Условием является то, что в ближайшие календарные годы мы не сможем переработать больше российской нефти, чем мы произведем для внутреннего рынка». Сохранение этой сделки стало бы огромной победой для компании, поскольку 60 процентов ее продукции поставляется за границу, а, по словам Сенковича, 60 процентов перерабатываемой нефти должно поступать из других источников. Но поскольку компания в настоящее время перерабатывает в основном российскую нефть и не может эффективно перерабатывать другую нефть, ей придется вложить значительные средства в ближайшие месяцы, и ожидается, что переезд будет завершен к концу 2023 года и обойдется примерно в 200 млн евро. 17м). Ранее компания предупреждала, что, возможно, не сможет гарантировать поставки топлива в обычные экспортные пункты назначения в Центральной Европе в соответствии с пакетом санкций ЕС, но г-н Сенкович пообещал сделать все, что в его силах, чтобы этого не произошло.

На вопрос, будет ли его компания с января 2024 года перерабатывать только нероссийскую нефть, он ответил: «Мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Мы сделаем все возможное, чтобы соответствовать новому законодательству». READ Российские ракеты поразили украинский порт Одесса, несмотря на зерновую сделку Это может означать, что новое законодательство ЕС не обязательно будет соблюдаться, если его соблюдение невозможно. Позже он добавил: «Но верно и то, что первые годы после начала переработки нероссийской нефти будут непростыми. Одно дело работать только с одним сортом нефти, а другое, когда приходится смешивать разные типов, это гораздо сложнее». Компании также может быть трудно уйти от России, поскольку она может увязнуть в задержке танкеров или отсутствии требуемого сорта нефти на рынке. Сенкович добавил: «Например, мы знаем людей на немецком нефтеперерабатывающем заводе у моря, который перерабатывает почти 30 видов нефти из разных уголков мира. До сих пор они завидовали тому, что у нас есть нефть только из России, которая течет к нам, причем через трубопроводы. Но теперь мы столкнемся с еще большими рисками и неопределенностями». Подробнее: Великобритания экспортирует 1,5 миллиарда фунтов энергоносителей в ЕС, поскольку счета растут

Несмотря на неопределенность, срочность войны в Украине предполагает, что необходимо сделать все, чтобы остановить денежные потоки России до тех пор, пока военные действия не будут сорваны. Но ЕС, возможно, потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы снять нефтяное эмбарго, с несколькими коллапсами ЕС в преддверии окончательного соглашения, которое по-прежнему исключает три страны. Премьер-министр Латвии Кришанис Кариче призвал страны не «застрять» в дискуссиях, предупредив: общая картина такова, что мы должны лишить Россию, Москву, средств для продолжения войны. «Если бы каждая европейская страна думала только о себе, мы бы никогда не продвинулись вперед». Но это не помешало не имеющим выхода к морю странам, наиболее зависимым от российской нефти, выйти из-под действия пакета санкций. не пропусти

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Хотя ожидается, что это освобождение истечет, Венгрия по-прежнему громко заявляет о влиянии сокращения российского топлива на ее экономику. Министр иностранных дел Венгрии Петр Шиярто заявил, что полный отказ Будапешта от поставок нефти из России обойдется Будапешту в 18 миллиардов евро (15,2 миллиарда фунтов стерлингов). Но российская нефтяная империя является огромным источником доходов Кремля: в 2021 году Европейский союз импортирует сырую нефть на 48,5 млрд евро (38 млрд фунтов стерлингов) и несырую нефть из России на 22,5 млрд евро (19 млрд фунтов стерлингов). . . Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также хочет потратить 2 миллиарда евро (1,7 миллиарда фунтов) из денег ЕС REPowerEU на нефтяную инфраструктуру, чтобы помочь не имеющим выхода к морю восточным странам перекрыть маршруты поставок российской нефти.