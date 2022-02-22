Путин разгромил недавнюю акцию протеста против «порядка, основанного на правилах»

Путин делал это трижды. Он вторгся в Грузию в 2008 году, аннексировал Крым у Украины в 2014 году, а затем в том же году направил российские войска без опознавательных знаков на восток Украины. Его последнее нападение на восточную Украину было его четвертым, прямой консолидацией земель, оккупированных его малоизвестными «зелеными человечками» восемью годами ранее.
Как заявил вчера журналистам на брифинге официальный представитель США: «Это политика Потемкина. Президент Путин раздувает тот самый конфликт, который он создал».
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Это сделал китайский лидер Си Цзиньпин. В 2016 году Международный суд в Гааге постановил, что Пекин «не имеет правовых оснований» в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву в отношении морских земель, захваченных им у Филиппин.
Си просто проигнорировал это решение и продолжил свое постоянно усиливающееся посягательство на земли, на которые претендуют соседи Китая. Си может меньше походить на Путина, но он более амбициозен. С 2020 года он использовал новую энергию для оказания давления на Японию, Индию, Вьетнам, Филиппины, Малайзию, Индонезию, Бруней и Тайвань. Безнаказанно.
Закон и порядок не действуют и США и их союзники виноваты не меньше, чем Россия и Китай. Так что дело не в морали. Никаких манер в лесу. Шок в том, что Соединенные Штаты и их союзники также не чувствуют себя менее уязвимыми.
Соединенные Штаты теперь сталкиваются с равным конкурентом. Как писал в прошлом году перед тем, как приступить к работе в Белом доме, китайский директор Совета национальной безопасности президента США Джо Байдена Раш Доши: «Соединенные Штаты не могут одинаково конкурировать с Китаем — доллар за доллар, корабль за корабль или кредит за кредит — отчасти из-за огромных относительных размеров Китая».
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Россия, меньшая и приходящая в упадок держава, не входит в китайскую лигу, а находится в союзе друг с другом. Две недели назад Путин и Си подписали так называемое соглашение о сотрудничестве без границ. Они будут помогать и мотивировать друг друга добиваться власти за счет Запада. Вы заметите, что Пекин воздерживается от какой-либо критики последней агрессии Путина.
В джунглях единственный закон — это закон выживания. Путин опроверг все последние заявления о том, что какой-то «основанный на правилах порядок» или система ограничений защитят страны и народы от господства иностранных держав. Мы все предупреждены.
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