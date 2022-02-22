Путин разгромил недавнюю акцию протеста против «порядка, основанного на правилах»

Путин делал это трижды. Он вторгся в Грузию в 2008 году, аннексировал Крым у Украины в 2014 году, а затем в том же году направил российские войска без опознавательных знаков на восток Украины. Его последнее нападение на восточную Украину было его четвертым, прямой консолидацией земель, оккупированных его малоизвестными «зелеными человечками» восемью годами ранее.

Как заявил вчера журналистам на брифинге официальный представитель США: «Это политика Потемкина. Президент Путин раздувает тот самый конфликт, который он создал».

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Это сделал китайский лидер Си Цзиньпин. В 2016 году Международный суд в Гааге постановил, что Пекин «не имеет правовых оснований» в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву в отношении морских земель, захваченных им у Филиппин.

Си просто проигнорировал это решение и продолжил свое постоянно усиливающееся посягательство на земли, на которые претендуют соседи Китая. Си может меньше походить на Путина, но он более амбициозен. С 2020 года он использовал новую энергию для оказания давления на Японию, Индию, Вьетнам, Филиппины, Малайзию, Индонезию, Бруней и Тайвань. Безнаказанно.