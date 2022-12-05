Путин раскрыл новые подробности телефонного разговора Лукашенко

Минск, 2 декабря. /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным утром 2 декабря, сообщает Bilta.

Главы государств сверили часы в ожидании очередного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Кыргызстане.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили также международную обстановку и ситуацию вокруг Беларуси и России. Они подробно говорили о развитии ситуации и координации совместных действий. Также рассмотрен ход специальной военной операции в Украине.

Был поднят ряд важных для двустороннего взаимодействия экономических вопросов, в том числе совместная работа по импортозамещению и реализации Государственных программ Союза Беларуси и России.

Руководители также составили график будущих контактов. Президент России призвал своего белорусского коллегу приехать в Москву для проведения переговоров по практическим вопросам строительства Союзного государства и обсуждения экономических вопросов. Встреча должна состояться в декабре.

Александр Лукашенко и Владимир Путин коснулись также сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности научной. Президенты договорились организовать конференцию белорусских и российских ученых в помещении Академии наук после недавней встречи президента России с учеными в Образовательном центре «Сириус» с учетом накопленного белорусского опыта (например, масштабный проект «100 идей для Беларуси»).