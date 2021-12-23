Путин рассердился на Sky News Reporter

Обычно предсказуемая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина ненадолго сошла с конвейера в четверг, когда российский президент, казалось, потерял самообладание после того, как его спросили об агрессии Москвы в Украине.

Когда репортер Sky News спросил, может ли Москва предложить гарантии безопасности и пообещал не вторгаться в своего соседа, Путин взорвался: «Вы просите нас о гарантиях? Вы тот, кто должен дать нам гарантии. Немедленно. Немедленно. А мы не делаем». Я не говорю о них десятилетиями «.

Его комментарии пришли после выхода Украины. Но не всем сбываются мечты Минобороны широко объявило, что на его границах собирается больше российских войск. «Атакующие» учения в Крыму.

Москва неоднократно заявляла, что эти шаги являются ответом на то, что она считает угрозой расширению НАТО, в то время как западные официальные лица рассматривают грохот Кремля как форму принудительной дипломатии, с помощью которой он надеется сохранить контроль над Украиной.

Путин неоднократно изображал Россию жертвой на своей пресс-конференции, утверждая, что Москва была втянута в конфликт на Украине, хотя на самом деле она всего лишь «посредник».

«Они хотят сделать нас стороной конфликта, но это не так», — сказал он. (По-видимому, по его мнению, Крым в 2014 году, в годы кремлевской пропаганды, поддержки сепаратистов Россией, или Сообщается о поставках оружия что сделало Россию стороной конфликта.)

Он обвинил НАТО в том, что это настоящий агрессор, и, похоже, на какое-то время рассердился, указав, что Запад всегда стремился уничтожить Россию.

«Они обманули нас. Просто обманули. Пять волн расширения НАТО».

Более того — что бы мы ни делали, я всегда выражал «опасения». Убирайтесь отсюда со своими «страхами». Мы сделаем то, что сочтем необходимым. Мы хотим обеспечить нашу безопасность «.

Позже на конференции Путин сказал, что Соединенные Штаты в целом «положительно отреагировали» на предложения Кремля по «красной линии» по НАТО.

Наши американские партнеры заявляют, что готовы начать переговоры в начале следующего года в Женеве. Обе стороны назначили представителей, и я надеюсь, что дела пойдут по тому же пути ».

Наши действия будут зависеть от ситуации в сфере безопасности. Мы ясно дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на восток недопустимо. Не мы пришли в Штаты с ракетами. Это они поставили ракеты прямо у нас на пороге », — сказал он.

Что, если мы установим ракеты на границах США и Канады? Или Мексика? «

Заметно рассердившись, он выразил свое разочарование идеей суверенитета Украины, указав, что страна на самом деле принадлежит Владимиру Ленину.

Кому принадлежит Калифорния? — спросил он, очевидно указывая, что Калифорния была частью Мексики до американо-мексиканской войны.

«Техас? Они это забыли, что ли? Ну все забыли, не вспомнив, как теперь вспоминают о Крыме. Мы также не помним, кто создал Украину — Ленин Владимир Ильич, когда он создавал Советский Союз ».