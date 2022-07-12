Путин расширяет путь российского гражданства для всех украинцев | Новости, спорт, вакансии

ХАРЬКОВ, Украина. Когда российские ракеты попали в крупный украинский город, президент России Владимир Путин в понедельник расширил меры по ускоренному получению российского гражданства для всех украинцев, что является еще одной попыткой укрепить влияние Москвы на раздираемую войной Украину.

До недавнего времени только жители отколовшихся от Украины Донецкой и Луганской областей, а также жители южной части Запорожской и Херсонской областей, значительная часть которых сейчас находится под контролем России, имели право подать заявку на получение упрощенного паспортного режима.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Клойба заявил, что примером этого является подписание Путиным паспортного указа, который также распространяется на население Украины без гражданства. Хищные желания.

«Россия использует упрощенный порядок выдачи паспортов, чтобы затянуть петлю вокруг населения временно оккупированных территорий нашего государства, принуждая его к участию в преступной деятельности оккупационных администраций и армии российской агрессии», Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

С 2019 года, когда эта мера была введена для жителей Донецка и Луганска, по нынешний год российские паспорта получили более 720 тысяч человек, проживающих в подконтрольных повстанцам районах двух областей, — около 18% населения.

В конце мая, через три месяца после вторжения России в Украину, ускоренную процедуру предложили также жителям Запорожской и Херсонской областей.

Передача российского паспорта, по-видимому, является частью путинской стратегии политического влияния, которая также включала введение российского рубля на оккупированные территории Украины и в конечном итоге могла привести к присоединению новых украинских земель к Российской Федерации. Россия уже аннексировала украинский Крым в 2014 году.

Российский президент подготовил почву для таких шагов еще до вторжения России в Украину 24 февраля, написав прошлым летом статью, в которой утверждал, что русские и украинцы — один народ, и пытался приуменьшить легитимность Украины как независимой страны. Поступали сообщения о том, что российские власти конфисковали украинские паспорта у некоторых граждан.

Объявление о выдаче паспортов было сделано через несколько часов после того, как в понедельник Россия взорвала второй по величине город Украины, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли и 31 был ранен, сообщили прокуроры и местные чиновники. Российские силы нанесли три ракетных удара по Харькову, второму по величине городу Украины. «Абсолютный террор».

В Минобороны России заявили, что удары направлены на аванпосты Украины Национальные бригады. Губернатор Харьковской области Олег Сенегубов сообщил в Telegram, что обстрел велся из нескольких реактивных установок, среди раненых и лечившихся в больнице есть дети в возрасте от 4 до 16 лет.

Обстрелу россиян подверглись только гражданские здания — торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали во дворы частных домов. Также были уничтожены гаражи и автомобили. Произошло несколько пожаров». Синегубов написал.

Ранее, по его словам, ракета уничтожила школу, еще одна попала в жилой дом, а третья упала возле складов.

«Три (трое) были обстреляны исключительно по гражданским целям. Это абсолютный терроризм!» — сказал Синихопов.

Александр Бересулин, житель Харькова, сказал, что нападения произошли без предупреждения, взрыв был такой силы, что он потерял сознание. Соседи отнесли его вниз, где он пришел в сознание.

«Я сидел и разговаривал с женой». Он сказал. «Я не понял, что произошло».

Удары были нанесены через два дня после ракетного обстрела российских жилых домов на востоке Украины. Число погибших в результате обстрела города Часов Яр в понедельник возросло до 31 человека. В экстренных службах сообщили, что девять человек были извлечены из-под завалов, но, как полагают, еще больше людей все еще находятся в ловушке.

Нападение, которое произошло поздно вечером в субботу, разрушило три здания в жилом районе, в основном используемом фабричными рабочими. В понедельник Минобороны России заявило, что целью Часового Яра была «Это была украинская бригада региональной обороны, и это»Более 300 граждан были убиты. Город также является родиной Президента Украины.

Российские атаки продолжились на востоке Украины. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил в понедельник, что российские войска нанесли пять ракетных ударов и четыре бомбовых обстрела, по населенным пунктам на границе с Донецкой областью.

Луганская и Донецкая области составляют восточный промышленный центр Украины, известный как Донбасс, где повстанцы-сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года. Ранее в этом месяце Россия захватила последний крупный оплот украинского сопротивления в Луганске, город Лищанск.

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