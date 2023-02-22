Путин решил нормализовать свою войну

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Большой новостью из почти двухчасового обращения Владимира Путина к нации во вторник стала не приостановка Россией действия нового договора СНВ. Этот шаг был лишь дополнительным оскорблением ее российской позиции, бывший президент Дмитрий Медведев, который уже обратился к ультранационалистическим лаям в Telegram: Теперь, когда Россия считает себя находящейся в состоянии войны с «коллективным Западом», ее желание сохранить свой конец не следует преувеличивать любые предыдущие договоренности. Путину пришлось упомянуть о статусе России как ядерной державы, и он предпочел сделать это относительно не угрожающим образом, а настоящей новостью был имплицитный сигнал о том, что война на Украине скоро не закончится и что русским придется привыкать к жизни. с этим. В частности, по словам Путина, она предлагает больше экономических возможностей, чем требует жертв. То, что Путин решил передать это послание через год после того, как Россия вторглась в Украину, означало, что он понятия не имел, как Россия победит, и что из-за отсутствия лучших вариантов он решил дать понять, что действительно не возражает против долгой войны. Перед выступлением диктатора его единственный доверенный внутренний оппонент Алексей Навальный донес свое послание до россиян и всего мира в серии твитов — формат, которого требовало его продолжающееся заключение. Нить строится на уверенности, что Россия проиграет войну. Но точно так же, как Путин не видит пути к победе, ни Навальный, ни кто-либо другой, кто высказывался по этому поводу, толком не понимают, как Россия может проиграть.

Противоречивые сообщения о состоянии нации от правителя и его заключенного в тюрьму врага описывают страну, оказавшуюся в подвешенном состоянии между победой и поражением, коллективной виной и коллективным неповиновением, экономикой, построенной по западным образцам, и растущей зависимостью от Китая. Проще говоря, путинская Россия не в состоянии избавиться от собственных страданий. READ Россия арестовала двух своих основных союзников перед протестами

Если Россия действительно отважилась на наступление в Украине в последние несколько недель, как утверждают некоторые военные аналитики, она застряла, не добившись ничего, кроме захвата нескольких небольших деревень и города Бахмут. Таким образом, у Путина нет побед, о которых он мог бы сообщить, и единственное, о чем он упоминает, — это создание «надежного сухопутного коридора» в Крым, захваченный у Украины в 2014 году. провокаторы О войне 2014 года Путин даже не упомянул о военных неудачах России: «Ни слова об ошибках или ответственных за них государственных деятелях», — с горечью написал Стрелков в Telegram. «Все в порядке, все работает нормально… бла-бла-бла, слушать нет смысла».

К большому разочарованию Стрелкова и ему подобных, Путин не объявил о новой мобилизации и не объявил о переходе от рыночной экономики в относительно мирное время к той, в которой приоритет отдается военным целям: это то, что разрушило Советский Союз, сказал Путин, и Россия будет держаться подальше от этого пути, вместо этого она пытается мотивировать частные компании инвестировать в области тяжелых технологий, которые пострадали от западных санкций. В то время как ссылки Путина на патриотизм и предполагаемую народную поддержку войны казались почти обычными, его настоящим моментом искренности был момент «я же говорил вам», когда он напомнил российским бизнесменам о своем предупреждении в 2002 году о том, что любые активы, приобретенные ими на Западе, не будет безопасным и может быть легко экспроприирован.

«Все так и было», — сказал он с улыбкой, совершенно искренне добавив, что простые россияне не сочувствуют магнатам по поводу их потерянных вилл и яхт.

Для «настоящих бойцов» в российском бизнес-сообществе, как назвал это Путин, уход западных конкурентов откроет бесконечные возможности на рынке, а правительство предоставит множество дешевых ресурсов, чтобы помочь тем, кто приходит. Он также заявил, что российская система образования откажется от европейских стандартов, чтобы обеспечить необходимую рабочую силу для самодостаточной экономики. READ 9 человек арестованы во Владивостоке за неподчинение полиции - АНИ

То, что русский правитель тратил так много времени на дела, не связанные с войной, было явно рассчитано на то, чтобы создать впечатление обыденных дел — в постоянных или, по крайней мере, постоянных новых условиях. Это не было экстренное выступление, и Путин и его спичрайтеры не удосужились фальсифицировать его как историческое — как и все остальное, по сути, экстраординарное. Диктатор даже не намекнул на мирное решение и не признал мирного предложения, исходящего из Китая, хотя, вероятно, уже знает его содержание. Каким бы расстроенным это ни казалось, он просто показал, что ему действительно нравится то, что происходит.

Этой Россией, отрезанной от Запада, ориентированной на самодостаточность и возвращение «исторических земель», страной, где к инакомыслящим относятся как к предателям, а армия постоянно укомплектована, возможно, он давно хотел ею управлять. В этой стране, как и в оруэлловской Океании, бесконечная война на заднем плане является нормой; Это то, что нужно, чтобы держать население послушным.

Мечта Путина стать императором на войне несостоятельна, если он проиграет войну, но Путин, похоже, отвергает любое представление о победе Украины, твердо веря в огромное преимущество России и легендарное терпение русского народа, которое в этом году проявило себя на удивление хорошо. .

Напротив, заявление Навального из 15 пунктов — это призыв к скорейшему прекращению войны — по сути, к быстрой капитуляции России, поскольку «сочетание агрессивной войны, коррупции, некомпетентных генералов, плохой экономики, героизма и высокой мотивации к обороне Это может привести только к поражению». Чем скорее закончится война, тем скорее Россия «отскочит от дна» и восстановит «нормальные экономические отношения с цивилизованным миром» — неудачный оборот, к которому случайно или нет обратился Путин в своем выступлении, указывая на то, что Запад не иметь монополии на цивилизацию. READ Дезертирство в НАТО прекратится только с помощью Владимира Путина

То, что говорит Навальный, — это именно то, что Запад хотел бы услышать от российского лидера. Но в том-то и дело: Навальный — не российский лидер, а политзаключенный, и при нынешнем положении дел он сможет вернуть себе свободу только в том случае, если Россия проиграет войну и каким-то образом сместит Путина. Неудивительно, что он мечтает о поражении и теперь выступает за безоговорочную передачу Крыма Украине — то, что он не решался предложить, еще находясь на свободе. Чего не хватает в послании Навального, так это реалистичного пути к поражению.

Подразумевается, что украинцы должны победить — и, в реальности Путина, измотать себя в бесконечной войне на истощение. В любом случае, будущее России находится в руках украинцев, и это неожиданный итог года одних из самых кровопролитных боев в этом столетии.

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Эта колонка не обязательно отражает мнение редакции или Bloomberg LP и ее владельцев.

Леонид Бершидский, бывший обозреватель Bloomberg Opinion Europe, является членом группы автоматизации Bloomberg News. Недавно он опубликовал два русских перевода романов Джорджа Оруэлла «1984» и «Процесс» Франца Кафки.