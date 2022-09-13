Путин: российская экономика сейчас стабилизируется и разворачивается…

(MENAFN) Президент России Владимир Путин заявил на экономической конференции в понедельник, что российская экономика сейчас стабилизируется и движется к росту, подчеркнув месячную динамику важных макропоказателей.

Путин заявил, что стране удалось побороть инфляционное давление и предотвратить опасный экономический спад.

Он продолжил, отметив, что при росте экономической активности экономический спад в стране замедлился до 4,3 процента: «Россия уверенно справляется с внешним давлением, финансовой и технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига и наступление, на которое они рассчитывали, не сработали».

Путин подчеркнул, что после своего пика в апреле инфляция упала до 14,1 процента, и что к концу года ожидается еще одно падение примерно до 12 процентов. В мае и июле уровень безработицы в стране достиг исторического минимума в 3,9 процента, а промышленный сектор в июле сократился на 0,5 процента.

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