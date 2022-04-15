Путин: Россия должна сосредоточиться на экспорте энергоресурсов в Азию | Новости войны России и Украины

Путин сказал, что Россия должна изменить направление своего экспорта энергоносителей на «самые быстрорастущие рынки на юге и востоке».

Президент России Владимир Путин заявил, что усилия Запада по прекращению поставок энергоносителей из России могут нанести ущерб мировой экономике и что Москва должна переключить свой экспорт энергоносителей в Азию.

«В ближайшем будущем мы должны продолжать сокращать поставки энергии на Запад», — заявил Путин на телевизионном заседании правительства, посвященном энергетическому сектору в четверг.

«Нам необходимо диверсифицировать экспорт», — сказал он.

В ответ на вторжение в Украину 24 февраля правительства западных стран ввели широкие санкции в отношении финансового сектора России и объявили о мерах по запрету или сокращению использования Россией нефти, газа и угля.

Путин сказал, что Россия, на долю которой приходится одна десятая часть мировой добычи нефти и одна пятая часть мировых поставок газа, должна продолжать двигаться в том же направлении, что и в последние годы, и «постепенно менять направление нашего экспорта». На самые быстрорастущие рынки Юга и Востока».

«Усилия Запада по вытеснению российских поставщиков, переводу наших энергоресурсов на альтернативные источники неизбежно повлияют на всю мировую экономику», — сказал Путин.

По его словам, Европа не заменит сразу весь российский газ.

«Союзники так называемых союзников считают, что энергоресурсов России, в том числе природного газа, можно избежать. У Европы нет легитимной альтернативы. Это возможно, но пока нет. [of energy resources] На мировом рынке».

Россия поставляет около 40 процентов природного газа в ЕС, а санкции Запада в связи с войной Москвы в Украине повлияли на ее экспорт энергоносителей, усложнив финансы и логистику существующих соглашений.

Путин призвал власти ускорить инфраструктурные проекты, такие как железные дороги, трубопроводы и порты, которые перенаправят поставки нефти и газа с Запада на «перспективные» рынки мира на Востоке и Юге, и представить план к 1 июня. «Расширение транспортной инфраструктуры в Африку, Латинскую Америку (и) Азиатско-Тихоокеанский регион».

Россия начала поставлять трубопроводный газ в Китай в конце 2019 года и в феврале согласилась на 30-летнее соглашение о новом газопроводе, который еще не построен.