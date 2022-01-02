Путин: Россия и Китай противодействуют попыткам политизировать спорт — Russian Politics and Diplomacy

Ново-Огарево, 15 декабря / ТАСС /. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия и Китай последовательно поддерживают друг друга в отношении спортивного сотрудничества, в том числе не допускают никаких попыток его политизировать.

Об этом Путин заявил во время переговоров по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином.

6 декабря Вашингтон объявил о своем дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, заявив, что никакие официальные лица США не будут присутствовать на играх. Администрация Байдена позже проинформировала своих союзников и партнеров за рубежом об этом шаге, предоставив им самим решать, посещать ли Олимпийские игры в Пекине.

Политики из Канады, Норвегии и США, а также представители почти 200 правозащитных организаций по всему миру выступили с требованиями бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека Китаем в автономном районе Синьцзян.

В ответ Китай раскритиковал решение США, назвав его политической уловкой в ​​нарушение Олимпийской хартии и пообещав принять ответные меры. Австралия и Япония присоединились к дипломатическому бойкоту США Игр. Новая Зеландия, в свою очередь, заявила, что ее официальные лица не поедут в Пекин из-за пандемии коронавируса.

Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года планируется провести в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля, а Зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Во время 128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года Пекин был выбран местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 года и Паралимпийских игр 2022 года, что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим летние Олимпийские и Паралимпийские игры (в 2008 году). а также Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры (2022 г.).

Пекин выиграл право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в напряженной гонке, победив Алматы в Казахстане в 2015 году, набрав 44 голоса против 40 у своего соперника.