Путин: Россия стремится к многоплановому сотрудничеству с Азиатско-Тихоокеанским регионом – Business and Economy

Москва, 30 сентября. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Регионального форума IBA для стран Азии и Тихого океана.

«Россия четко ориентирована на развитие регионов Дальнего Востока, повышение их инвестиционной привлекательности, реализацию в этих регионах масштабных социальных, инфраструктурных и образовательных программ. Наша страна, безусловно, заинтересована в построении многоплановых партнерских отношений со своими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону. региона », – говорится в сообщении президента, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Путин отметил, что новые глобальные вызовы требуют совместных действий для поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что требует укрепления сотрудничества. «В этой связи особенно актуальной задачей является расширение диалога между высшими судами стран региона», – сказал российский лидер.

В ходе форума участники расскажут об укреплении законодательства и правоприменительной практики в различных сферах, повышении эффективности и доступности юридических процедур, а также гармонизации правовых норм.

«Надеюсь, что у вас состоялись конструктивные и содержательные обсуждения, и что ваши предложения и инициативы востребованы», – сказал Путин, пожелав участникам удачи.