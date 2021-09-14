Путин сбивает. Есть ли что-то еще для обновления отношений между Индией и Россией, чем Афганистан?

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WОн сделал Царь русской разведки Николай Бадрушев Вы приехали в Дели на прошлой неделе, чтобы встретиться с советником по национальной безопасности Аджитом Довалом? На самом деле, почему это было Президент ЦРУ Уильям Бернс был в столице в то же время, что и начальник британской разведки. Ричард Мур. Легкий ответ, состоящий из одного слова, Афганистан, но посмотрите немного дальше, немного больше, чем бросается в глаза.

Все трое, Довал, смотрят на вопрос «что теперь» в Афганистане. Но на этой неделе интересно то, что по мере того, как все меняется, старые отношения интересным образом возрождаются. Однако здесь есть одна оговорка: старым друзьям необходимо активно разжигать свой старый интерес и не позволять сторонним событиям влиять на него.

Вот почему в ближайшие недели визит Бадрушева – а также Бернса и Мура – состоится в Нью-Дели, поскольку Индия увидит свет не только в Афганистане, но и в перестройке своей собственной внешней политики.

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Играет со всех сторон

Я объясняю. Сначала Бадрушев добивался встречи с Аджитом Довалом. Важно помнить, что Бадрушев из Санкт-Петербурга, Как и его близкий друг Владимир Путин. В сегодняшнем Нью-Дели это все равно, что сказать, что он из Гуджарата, то есть он / она входит в очаровательное ближайшее окружение премьер-министра Нарендры Моди.

И Путин, и Бадрушев были частью советского шпионского агентства КГБ, которое стало ФСБ после распада Советского Союза – Путин опередил Бадрушева на посту главы ФСБ. Понятно, что Бадрушев тоже Встретились Во время своего визита в Дели на прошлой неделе министр иностранных дел С. Джайсанкар сказал, что встречи с Довалом и премьер-министром Моди зададут тон индийско-российским отношениям.

Во-вторых, тем, кто считает, что русские кричат ​​о том, что они на правильной стороне афганских азартных игр, пора прояснить ситуацию. Давайте помнить, что великие державы не будут защищаться, когда специальный посланник России в Афганистане Джамир Капулов успешно использует слабую руку, чтобы привлечь Пакистан, поэтому позвольте талибам усилить свое чувство власти.

Так что, если Россия вернется в игру в Афганистан – а американцы уйдут, по крайней мере временно, – она ​​наверняка добавит пера российскому руководству, которое постоянно пытается заново открыть для себя статус своей старой сверхдержавы. Но русские считают, что американцы были изгнаны из Афганистана, по словам Дмитрия Тренина, директора Московского центра Карнеги. Интервью Что касается ThePrint, «проблема сейчас на нашем пороге, через Центральную Азию. Мы не все довольны появлением американцев.

Смогут ли Бадрушев и Николас Бернс найти гения, сформированного событиями в Афганистане в грядущие дни?

В-третьих, теперь ясно, что Пакистан имеет печать ISI на новом правительстве Талибана, то есть Пакистан выиграл этот раунд в войне за Афганистан, а Индия проиграла. Одна из причин отказа Нью-Дели от политики Афганистана заключалась в том, что он был очень близок к американскому мышлению – например, полагая, что только Ашраф Гани должен получать поддержку во власти, в то время как другие центры силы игнорировались.

Может ли Индия извлечь уроки из гнева России, чтобы вернуться к международному влиянию и научиться играть со всех сторон – когда-то в старые плохие дни холодной войны?

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Индия – это не только часть Quattro

Урок для Афганистана заключается в том, что великие державы не останавливаются на достигнутом – и у них долгая память. Хотя Капулов передал Талибан и Пакистан русским, маловероятно, что дуэт Путин-Бадрушев убил советских офицеров на поле боя в Афганистане в 1979–1989 годах и сыграл ключевую роль в развязке войны в Афганистане. -1991 Советский Союз.

Русские никогда не забудут признание Чечни, неотъемлемой части России, независимой республикой, когда она была признана только Талибаном, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, находившимися у власти в 1996-2001 годах. .

В-четвертых, переговоры Бадрушева-Доуэлла вращались вокруг того, «что сейчас», и они потратили много времени на обсуждение слабых политических систем большинства стран Центральной Азии, особенно на границе с Афганистаном. Может ли эта «позиция» рухнуть под длительным экстремистским исламским давлением? Сможет ли смесь наркотиков плюс исламских террористов осуществить плохую русскую мечту?

Более того, считается, что талибы, которые, безусловно, связаны с Аль-Каидой, удерживают принадлежащих повстанцам повстанцев на границе с Афганистаном – например, повстанцы Узбекского исламского движения (ИДУ) на узбекско-афганской границе вырвались из Советского Союза. и привел исламистское ополчение в Таджикистан в Таджикистан в 1990-х годах.

В-пятых, по мере изменения ситуации Центральная Азия будет становиться все более функциональной, поскольку в ближайшие недели и месяцы они будут ограничены. Русские уже удерживают границу с Таджикистаном с помощью бронетанковой части. В Таджикистане расположены авиабазы ​​Фаргор и Айни, которые помогли модернизировать индийские военно-воздушные силы в середине 1990-х годов, когда Индия была одной ногой в треугольнике Иран-Россия и помогла противостоять талибам Ахмад Шаху Масуду из Северного альянса. Не забывайте, что министр иностранных дел Ирана прибудет в Дели в конце этого месяца.

Разве не в интересах Индии возобновить отношения с Центральной Азией и изменить отношения с Россией?

Урок для Афганистана состоит в том, что Индия должна вернуться к своему первоначальному мандату – это не только часть квартета, играющего в Индо-Тихоокеанском регионе, но и естественное предназначение для своего окружения во Внутренней Азии.

Поездка Бадрушева в Дели открывает глаза. Может Доуэлл следовать?

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(Под редакцией Нира Маджумдар)

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