Путин сказал, что «слава Богу», что некоторые иностранные компании ушли из России

Путин говорит, что российские компании будут расти

Он пошутил, что роскошный «Мерседес» все равно будут импортировать

Он говорит, что Россия не будет отрезана от лучших технологий

ЛОНДОН (Рейтер) — Президент России Владимир Путин сказал в четверг, что он рад тому, что некоторые иностранные компании покидают Россию, поскольку местные фирмы могут их заменить, и предупредил Запад, что Москва будет продолжать искать способы приобретения высокотехнологичных товаров и предметов роскоши.

Путин назвал вторжение в Украину поворотным моментом в истории России: восстание Москвы против Соединенных Штатов, которое, по его словам, унизило Россию после распада Советского Союза в 1991 году. Украина заявляет, что борется за свое выживание.

В сочетании со смертью и ужасами войны конфликт и попытка Запада изолировать Россию в качестве наказания затормозили глобальный экономический рост и спровоцировали волну инфляции с резким ростом цен на зерно, растительное масло, удобрения и энергию.

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После войны множество крупных иностранных инвесторов — от BP (BP.L) до McDonald’s Corp (MCD.N) — ушли, как раз в тот момент, когда российская экономика переживает самый тяжелый спад за годы, последовавшие за потрясениями после распада Советского Союза.

«Иногда когда смотришь на тех, кто уезжает — слава богу, что ли? Мы займем их поля: наш бизнес, наше производство — они уже выросли, и они благополучно останутся на той земле, которую подготовили наши партнеры», — сказал Путин.

Выступая по видеосвязи с лидерами бывших советских республик, Путин язвительно заметил, что такие предметы роскоши, как «Мерседес», который любят бандиты в постсоветской России, все еще будут доступны, хотя он признал, что они могут быть немного дороже.

«Для них это будет дороже, но это люди, которые уже ездили на 600 «Мерседесах» и будут продолжать это делать. Уверяю вас, что они привезут их откуда угодно и из любой страны».

Путин сказал, что России по-прежнему нужен доступ к передовым технологиям для стран с развитой экономикой.

«Мы не будем от этого отгораживаться — на нас хотят немного надавить, но в современном мире это просто нереально, невозможно».

Он не уточнил, как Россия найдет способы сохранить доступ к западным компонентам и программному обеспечению.

Путин пообещал, что попытки Запада изолировать Россию потерпят неудачу, заявив, что страны с развитой экономикой борются с инфляционной спиралью, нарушенными цепочками поставок и продовольственным кризисом, поскольку центр мировой экономической мощи сместился в Азию.

Западные санкции подстегнули инфляцию в России, а цепочки поставок нарушились, хотя Путин сказал, что страна хорошо справляется с ситуацией, и Россия отдаляется от Запада в пользу Китая, Индии и других держав.

«Представители наших компаний, конечно, сталкиваются с проблемами, особенно в сфере цепочек поставок и транспорта. Но, тем не менее, все можно модифицировать, и все можно построить по-новому», — сказал Путин.

«Это не без потерь на определенном этапе, но это помогает нам в том, что делает нас сильнее. В любом случае, мы определенно приобретаем новые компетенции, мы начали концентрировать наши экономические, финансовые и административные ресурсы на направлениях прорвать

Центральный банк России снизил ключевую процентную ставку до 11 процентов в четверг и заявил, что видит возможности для дальнейшего снижения в этом году, поскольку инфляция замедляется с самого высокого уровня за более чем 20 лет, а экономика движется к дефляции. Прочитайте больше

Вторжение России в Украину 24 февраля привело к гибели тысяч людей, перемещению еще миллионов и породило опасения по поводу самой серьезной конфронтации между Россией и Соединенными Штатами со времен Карибского кризиса 1962 года.

Путин сказал, что Соединенные Штаты используют Украину, чтобы угрожать России через расширение НАТО, и что Москва должна защищаться от преследований русскоязычных.

Украина и ее западные союзники отвергают эти предлоги как необоснованные оправдания для вторжения в суверенное государство.

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(Сообщение Reuters, под редакцией Марка Тревельяна и Хью Лоусона)

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