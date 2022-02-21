Путин скоро признает мятежные регионы Украины

ЕС вводит санкции в случае признания непокорных регионов

Рубль продолжает падать в течение дня, снизившись на 3,3% по отношению к доллару.

Украина и Запад начеку, Россия создает предлог для вторжения Макрон предлагает провести саммит Байдена и Путина

Белый дом заявил, что саммит возможен только в том случае, если Россия не вторгнется

В Москве заявили, что украинская бронетехника пыталась проникнуть в Россию

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин вскоре подпишет указ о признании двух отдельных областей на востоке Украины независимыми образованиями, заявил Кремль, что приведет к эскалации кризиса в кризис, который, как опасается Запад, может привести к войне.

В заявлении по поводу звонков Кремль сообщил, что Путин объявил о своем решении в телефонных разговорах с лидерами Германии и Франции, которые выразили свое разочарование.

Действия Москвы могут сорвать предпринятую в последнюю минуту попытку провести саммит с президентом США Джо Байденом, чтобы предотвратить вторжение России в Украину, а рубль увеличил потери, когда Путин высказался по этому вопросу, упав за день на 3,3% до 79,83 за доллар.

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Европейский союз предупредил о санкциях против блока из 27 стран, если он аннексирует Москву или признает отколовшиеся регионы на востоке Украины, которые в значительной степени контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами.

«Если будет аннексия, будут санкции, а если будет признание, я положу на стол санкции, а решение будут принимать министры», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС.

Признание районов, удерживаемых повстанцами, может дать российским силам повод для пересечения границы в этих районах.

Это также сузило бы дипломатические возможности избежать войны, поскольку это прямой отказ от семилетнего перемирия, заключенного при посредничестве Франции и Германии, которое рекламировалось как основа для будущих переговоров по более широкому кризису.

Отдельно Москва заявила, что украинские военные диверсанты пытались проникнуть на российскую территорию на вооруженных машинах, в результате чего погибли пять человек. Киев отверг это обвинение как «фейк».

Оба события вписываются в схему, неоднократно предсказываемую западными правительствами, которые обвиняют Россию в подготовке предлога для вторжения, возлагая вину за атаки на Киев и полагаясь на мольбы о помощи со стороны сепаратистских марионеток.

Несколькими часами ранее президент Франции Эммануэль Макрон дал надежду на дипломатическое решение, заявив, что Путин и Байден в принципе договорились встретиться.

Но Кремль заявил, что конкретных планов по проведению саммита нет. Белый дом заявил, что Байден согласился встретиться «в принципе», но только «если не будет вторжения».

В Вашингтоне президент Джо Байден отозвал своих главных советников по безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, входят в Белый дом в праздничный день, посвященный Дню президента.

Вашингтон заявляет, что Россия сосредоточила в регионе 169 190 000 военнослужащих, включая повстанцев в отколовшихся регионах, и может вторгнуться в него в течение нескольких дней.

Россия отрицает какие-либо планы нападения на своего соседа, но пригрозила неуказанными «военно-техническими» действиями, если она не получит всесторонних гарантий безопасности, включая обещание, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Европейские финансовые рынки упали на фоне признаков растущей конфронтации, после кратковременного роста на фоне проблеска надежды на то, что саммит может обеспечить выход из крупнейшего военного кризиса в Европе за последние десятилетия. Цены на нефть — основной экспорт России — выросли, в то время как российские акции и рубль упали.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Написано Кевином Леви, Питером Графом и Фрэнком Джеком Дэниелом; Монтаж Хью Лоусона

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