Путин спрашивает своих генералов, как должна продолжаться кампания России на Украине

Президент Владимир Путин запросил рекомендации у командующих своими вооруженными силами относительно того, как, по их мнению, должна продолжаться военная кампания России на Украине, заявил в субботу Кремль.

На видеозаписи, опубликованной Кремлем, Путин руководил собранием около дюжины человек за круглым столом в окружении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба армии Валерия Герасимова.

Позже Путин появился, чтобы возглавить еще один стол для совещаний в штабе Объединенной оперативной группы, обратившись за советом к нескольким военачальникам.

«Мы выслушаем командиров на каждом оперативном направлении, и я хотел бы услышать ваши предложения по нашим ближайшим и среднесрочным действиям», — сказал Путин.

Место проведения встречи не разглашается. (Гавриил Григоров/Sputnik/Кремль/Associated Press)

Генерал ВВС Сергей Суровыкин, главнокомандующий российскими войсками, воюющими в Украине, был показан на митингах на статических фотографиях на сайте Кремля.

Всю пятницу Путин провел в штабе оперативной группы, сообщил агентству «Интерфакс» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Никаких других подробностей о визите Путина или местонахождении штаба не сообщается.

Вода снова в Киеве

Между тем, мэр столицы Украины рано утром в субботу заявил, что городское метро снова заработало и что все жители снова подключены к водоснабжению, через день после последней волны российских авиаударов по критически важной инфраструктуре.

Украинские официальные лица заявили, что Россия выпустила более 70 ракет в пятницу после вторжения Кремля 24 февраля, что привело к аварийному отключению электроэнергии по всей стране.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в половине города восстановлено тепло, а в двух третях — электричество.

Женщина переходит улицу во время снегопада на фоне отключения электроэнергии в Украине в пятницу. (Фелипе Дана/Ассошиэйтед Пресс)

«Но графики аварийных отключений выполняются», — написал он в приложении для обмена сообщениями Telegram. «Потому что дефицит электроэнергии значителен».

Ранее в этом месяце Кличко предупредил об «апокалиптическом» сценарии для украинской столицы, если российские авиаудары по инфраструктуре продолжатся, но сказал, что людям нет необходимости уезжать.

«Мы боремся и делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — сказал он агентству Рейтер 7 декабря.

Тело мальчика извлечено из-под завалов

Спасатели извлекли тело годовалого мальчика из-под завалов российского нападения на жилой дом в Кривом Роге, сообщил в субботу губернатор области.

«Трудно писать о чем-то подобном», — сказал Валентин Резниченко в приложении для обмена сообщениями Telegram в пятницу утром, когда произошло нападение, в результате которого, по его словам, погибли четыре человека.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить комментарии официальных лиц.