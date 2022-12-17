Путин спрашивает своих генералов, как должна продолжаться кампания России на Украине

Президент Владимир Путин запросил рекомендации у командующих своими вооруженными силами относительно того, как, по их мнению, должна продолжаться военная кампания России на Украине, заявил в субботу Кремль.
На видеозаписи, опубликованной Кремлем, Путин руководил собранием около дюжины человек за круглым столом в окружении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба армии Валерия Герасимова.
Позже Путин появился, чтобы возглавить еще один стол для совещаний в штабе Объединенной оперативной группы, обратившись за советом к нескольким военачальникам.
«Мы выслушаем командиров на каждом оперативном направлении, и я хотел бы услышать ваши предложения по нашим ближайшим и среднесрочным действиям», — сказал Путин.
Генерал ВВС Сергей Суровыкин, главнокомандующий российскими войсками, воюющими в Украине, был показан на митингах на статических фотографиях на сайте Кремля.
Всю пятницу Путин провел в штабе оперативной группы, сообщил агентству «Интерфакс» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Никаких других подробностей о визите Путина или местонахождении штаба не сообщается.
Вода снова в Киеве
Между тем, мэр столицы Украины рано утром в субботу заявил, что городское метро снова заработало и что все жители снова подключены к водоснабжению, через день после последней волны российских авиаударов по критически важной инфраструктуре.
Украинские официальные лица заявили, что Россия выпустила более 70 ракет в пятницу после вторжения Кремля 24 февраля, что привело к аварийному отключению электроэнергии по всей стране.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в половине города восстановлено тепло, а в двух третях — электричество.
«Но графики аварийных отключений выполняются», — написал он в приложении для обмена сообщениями Telegram. «Потому что дефицит электроэнергии значителен».
Ранее в этом месяце Кличко предупредил об «апокалиптическом» сценарии для украинской столицы, если российские авиаудары по инфраструктуре продолжатся, но сказал, что людям нет необходимости уезжать.
«Мы боремся и делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — сказал он агентству Рейтер 7 декабря.
Тело мальчика извлечено из-под завалов
Спасатели извлекли тело годовалого мальчика из-под завалов российского нападения на жилой дом в Кривом Роге, сообщил в субботу губернатор области.
«Трудно писать о чем-то подобном», — сказал Валентин Резниченко в приложении для обмена сообщениями Telegram в пятницу утром, когда произошло нападение, в результате которого, по его словам, погибли четыре человека.
Агентство Reuters не смогло независимо проверить комментарии официальных лиц.
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