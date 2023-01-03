Путин с растущим беспокойством готовит россиян к долгой борьбе

«Весь Запад сплотился против нас, чтобы нас уничтожить», — заявила Екатерина Колодовкина, глава Военно-гуманитарного фонда и жена российского генерала, воюющего на Украине, на митинге в Самаре, вторя ключевой теме государственной кампании. .

В социальных сетях первоначальные призывы провоенных российских комментаторов обвинить офицеров, ответственных за потери в Макеевке, в государственной измене привели к более осторожной критике местных военных решений и советов избегать будущих бедствий. Г-н. Прямой критики в адрес Путина не было, а косвенные нападки на его высокопоставленных чиновников были часты.

В понедельник вечером г. «Да, Владимир Владимирович, мы любим нашу страну, — сказал он господину Он написал со ссылкой на Путина. «Я очень люблю Россию и ненавижу некоторых персонажей в вашем окружении».

Но некоторые аналитики считают, что проявление сопротивления может быть еще впереди. Российский политолог Михаил Виноградов отметил, что общественная реакция на военные потери во время советского вторжения в Афганистан в 1980-х годах «произошла не сразу, в первый год войны».

В России г. Общественная негативная реакция на Путина может означать одно из двух. Виноградов сказал: политическая система «максимально стабильна» или постепенно нарастают чувства фрустрации. День приведет к энергетическому взрыву».

«Обе гипотезы имеют право на существование», — сказал он.

Для Кремля не только война может вызвать политическую нестабильность в этом году. Следующие президентские выборы в России назначены на март 2024 года. Г-н. Хотя Путин не сталкивается с реальной конкуренцией на выборах, аналитики и представители российской элиты видят в нем 70-летнего господина Путина. Дайте понять, кого он хочет победить в конце концов.