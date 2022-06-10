Путин теряет контроль над Украиной: вскрывается унизительная кончина российских лидеров — мошенники | наука | Новости

Поскольку война в Украине продолжается более 100 дней, расчеты Путина о том, что война закончилась бы через несколько дней, явно не оправдались. По последним сообщениям Минобороны Украины, потери российского личного состава исчисляются десятками тысяч, а также более 1000 танков, 200 самолетов и множество другой уничтоженной военной техники. Три военных эксперта сейчас изучили, почему российские вооруженные силы не являются той силой, которую Путин и весь мир могли себе представить ранее.

Роберт Далшо, Майкл Джонсон и Йоханн Норберг отмечают, что Путин возлагал надежды на побег украинских сил при первой же опасности. В своем отчете трио отмечает, что российский просчет составил серьезную ошибку военной разведки на уровне оценки Ирака США в 2003 году. Более того, по словам экспертов, нападение на Киев казалось важным этапом в упадке репутации России. Они писали: «Когда эта спешка в столицу не удалась, не было, по-видимому, легко выполнимого запасного плана, хотя Киев, по-видимому, рассматривался как центр притяжения. «Вместо этого завоевание шло сосредоточенно по нескольким разрозненным осям без четкой направленности усилий».

Смущения усугубляла мысль о том, что иностранные спецслужбы были на шаг впереди, когда дело касалось испытанной и испытанной российской пропагандистской машины. Эксперты добавили: «Что касается попыток обвинить жертву или хотя бы посеять сомнения в умах зевак, что является традиционным российским методом, то, может быть, и было подготовлено, но споткнулось с публикацией «американской и британской разведки». раскрыть существование таких планов». Трио также указало на значительное отсутствие лидерства и направления на местах. Они сказали: «Хотя Москва ввела войска из всех пяти российских военных округов, ни один центральный военный командующий — или даже главнокомандующий сухопутными войсками — по-видимому, не назначен. READ Китайско-российская дружба без границ раздражает США «Вместо этого получается, что каждый командующий округом руководил операцией своими силами, что усложняет координацию, особенно на северном направлении, где в одном округе действовали силы как минимум двух округов». Читать далее:

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Наконец, эксперты отметили, что очевидное отсутствие связи между российскими активами вбило последний гвоздь в крышку гроба путинской так называемой «спецоперации». Аналитики утверждали: «Русские не смогли скоординировать наземные и воздушные операции таким образом, чтобы поддерживать друг друга. Вместо этого робкие воздушные атаки казались неизбирательными и часто не связанными с наземными операциями, прибегая к менее опасным, но и менее точным ночным карательным ударам по цели Инфраструктура. «Отчасти это может отражать ограниченные возможности ВКС по эффективному подавлению средств ПВО и непосредственной авиационной поддержки противника, что по своей сути снижает их полезность в содействии наземной атаке».