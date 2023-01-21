Путин уволил высокопоставленного чиновника, назвавшего Шаббат культом гегемонии

Российские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин уволил высокопоставленного чиновника национальной безопасности, который недавно вызвал широкое осуждение за то, что назвал хабадско-любавичское хасидское движение в Украине гегемонистским культом.

Официальной причины увольнения помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова в пятницу не называлось. Представитель Совета безопасности сообщил российскому информационному агентству ТАСС, что Павлов переходит на другой уровень, но не сообщил подробностей.

Однако в сообщениях упоминалась статья, которую он написал в октябре, в которой он призвал к «национализации» Украины, заявив, что в стране существуют сотни неоязыческих культов.

Павлов добавил к своему списку культов секту Хабад-Любавич, которая возникла в России в 18 веке и сегодня является крупной религиозной силой в бывшем Советском Союзе, России и Украине.

«Главный принцип любавичских хасидов — превосходство адептов секты над всеми нациями и народами», — писал Павлов.

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Хотя вторжение России в Украину в значительной степени рассматривалось как геополитическое, война также имела религиозный элемент, поскольку глава Русской церкви решительно поддерживал войну и называл ее своего рода крестовым походом.

В своем эссе Павлов выразил этот религиозный взгляд на конфликт. «Я считаю, что с продолжением спецоперации становится все более актуальным проведение национализации Украины», — написал он.

С тех пор, как в феврале Россия начала войну против Украины, движение Хабад в России стремилось дистанцироваться от прицела всех сторон. Его раввины в России осудили войну и кровопролитие и призвали к их прекращению, но избегали обвинять Москву и оставили вопрос о виновности в конфликте двусмысленным.

Члены организации также не слишком тонко критиковали Пинхаса Гольдшмидта, бывшего главного раввина Москвы, который не был членом движения, за то, что он решил покинуть Россию и свою общину, чтобы свободно критиковать войну и Путина. .

Иллюстрация: Президент России Владимир Путин (справа) беседует с главным раввином России Перелом Лазаром (слева) во время церемонии открытия памятника участникам еврейского сопротивления, находившимся в нацистских концентрационных лагерях во время Второй мировой войны, в Еврейском музее и Центре толерантности. . Москва, 4 июня 2019 года. (Сергей Ильницкий/Пул/AFP)

В ответ на статью главный раввин России, который является любавическим священником и когда-то считался близким к Путину, написал открытое письмо российским чиновникам, призывая осудить комментарии Павлова.

В ответ на эту волну критики в адрес Павла его начальник Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности, выступил с последующим заявлением о том, что мнение его помощника о Хабаде было неверным.

Джуда Ари Кросс внес свой вклад в этот отчет