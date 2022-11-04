Путин унижен, поскольку зарплаты российских солдат готовятся к «банкротству Кремля» | мир | Новости

По данным Института военных исследований, российские официальные лица пообещали солдатам зарплату, более чем в два раза превышающую среднюю зарплату гражданских лиц. В отчете говорится, что эти высокие зарплаты окажут финансовое давление на Россию и могут стоить от 900 миллиардов рублей до 3 триллионов рублей в следующие шесть месяцев.

По мнению авторов доклада, благодаря таким высоким зарплатам Москва может привлечь войска для участия в конфликте, но это может на десятилетия оказать давление на российскую экономику.

Они сказали: «Один эксперт предсказал, что выплаты мобилизованным, включая социальные выплаты, обойдутся Кремлю в сумму от 900 миллиардов до 3 триллионов рублей (примерно от 14,6 до 32,4 миллиардов долларов) в следующие шесть месяцев.

«Цифра не отражает выплаты другим категориям военнослужащих в составе российских вооруженных сил, таких как БАРС (боевая резервная армия), добровольческие батальоны, долгосрочное обязательство по выплате ветеранских пособий военнослужащим-контрактникам, добровольцам, невоенным специалистам, которые перебрались на оккупированные территории, и прокси-комбатанты.

Ранее ISW подсчитала, что один добровольческий батальон из 400 солдат обходится России как минимум в 1,2 миллиона долларов в месяц, не считая призывных премий и специальных выплат за боевые заслуги.