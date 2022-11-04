Путин унижен, поскольку зарплаты российских солдат готовятся к «банкротству Кремля» | мир | Новости

По данным Института военных исследований, российские официальные лица пообещали солдатам зарплату, более чем в два раза превышающую среднюю зарплату гражданских лиц. В отчете говорится, что эти высокие зарплаты окажут финансовое давление на Россию и могут стоить от 900 миллиардов рублей до 3 триллионов рублей в следующие шесть месяцев.
По мнению авторов доклада, благодаря таким высоким зарплатам Москва может привлечь войска для участия в конфликте, но это может на десятилетия оказать давление на российскую экономику.
Они сказали: «Один эксперт предсказал, что выплаты мобилизованным, включая социальные выплаты, обойдутся Кремлю в сумму от 900 миллиардов до 3 триллионов рублей (примерно от 14,6 до 32,4 миллиардов долларов) в следующие шесть месяцев.
«Цифра не отражает выплаты другим категориям военнослужащих в составе российских вооруженных сил, таких как БАРС (боевая резервная армия), добровольческие батальоны, долгосрочное обязательство по выплате ветеранских пособий военнослужащим-контрактникам, добровольцам, невоенным специалистам, которые перебрались на оккупированные территории, и прокси-комбатанты.
Ранее ISW подсчитала, что один добровольческий батальон из 400 солдат обходится России как минимум в 1,2 миллиона долларов в месяц, не считая призывных премий и специальных выплат за боевые заслуги.
На других кадрах из Чувашии видно, как предполагаемая российская местная чиновница кричит в знак протеста на толпу мужчин, что она не обещала им 300 000 рублей (около 4860 долларов).
«Семьи мобилизованных открыто жаловались губернатору Воронежской области Александру Гусеву на то, что они не получили обещанную компенсацию в размере 120 тысяч рублей (около 1945 долларов США).
«Кремлю нужно будет продолжать выполнять свои обещания, чтобы сохранить общественный контроль и некоторое сходство в моральном духе среди специальной группы российских сил.
ISW также сообщила, что Кремль разжигает конфликт внутри объединенных российских воинских формирований из разных источников, предлагая разные выплаты, льготы и обращение.
«Кадры в социальных сетях от 31 октября, например, показали физическую ссору между солдатами-контрактниками и мужчинами, которые, как сообщается, были мобилизованы из-за личных вещей и военной техники».
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