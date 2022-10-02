Путин упразднил ФСБ при обмене пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин одобрил обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября вопреки возражениям ФСБ, которая была обеспокоена общественной реакцией в России, по словам высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом. . Обмен почти 300 человек, крупнейший обмен пленными с начала войны в феврале, включал освобождение 215 украинцев, 55 россиян, ближайшего соратника Путина и 10 иностранных граждан, в том числе двух американцев.

Официальные лица заявили, что несбалансированные данные об обмене — почти в четыре раза превышающие количество украинцев, освобожденных русскими, — и тип задействованных украинских солдат, 108-й полк «Азов», вызывают озабоченность Федеральной службы безопасности России.

«ФСБ была категорически против», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос. «Они осознали последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности».

Когда 22 сентября состоялся обмен мнениями, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это как «победу для нашей страны», в то время как Кремль вызвал редкую критику со стороны провоенных националистов, которые осудили освобождение боевиков, которых Россия давно называет объектами боевых действий. Неонацисты.

«Освобождение… хуже, чем преступление… и опаснее, чем ошибка. Это глупость договоренности», — написал в социальных сетях Игорь Гиркин, возглавлявший российские прокси-силы на востоке Украины против киевской армии в 2014 году. .

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Обмен произошел, когда Путин подвергся дополнительному внутреннему давлению из-за частичного наращивания военной мощи резервистов для поддержки своих осажденных военных действий на Украине. Неудачи России в конфликте подняли вопросы о стратегической мудрости лидера, которого долгое время считали умным и хитрым, хотя и безжалостным.

Выявление возражений ФСБ против передачи — это очередная брешь в необычной сделке, которой способствовали различные влиятельные лица, включая наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. READ Байден прогнозирует, что Россия переедет на Украину

Посредником, который обменивался сообщениями между Москвой и Киевом, является российский олигарх Роман Абрамович, находящийся под санкциями Евросоюза за близкие отношения с Путиным. Официальные лица США и Украины рассматривают усилия Абрамовича как способ улучшить его положение на Западе.

В течение нескольких месяцев размышлений Абрамович ездил в Эр-Рияд и Москву, чтобы договориться о соглашении, в тесном контакте с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В течение этого времени Абрамович информировал украинских чиновников о перспективах Кремля, даже несмотря на то, что некоторые из главных помощников Зеленского сомневались, что Путин в конечном итоге согласится на предстоящую сделку, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Пресс-секретарь Абрамовича не ответила на запросы о комментариях.

Андрей Юсов, пресс-секретарь Управления военной разведки Украины, заявил, что сделка несколько раз откладывалась в течение двух месяцев переговоров.

«Это был сложный процесс, который требовал синхронизации и одновременной реализации нескольких этапов в разных странах», — сказал он.

По условиям соглашения Россия освободила пятерых командиров, которые руководили украинской обороной стратегического портового города Мариуполя и стали национальными символами сопротивления. Они не могут покинуть Турцию до окончания войны, но их не сажают в тюрьму и они могут свободно перемещаться по стране.

Юсуф сказал, что других украинских солдат обменяли на северной границе Украины с Россией, а 10 иностранцев, включая пятерых британцев, американцев, марокканца, хорвата и шведа, передали обратно в Саудовскую Аравию.

Россия назвала боевиков «Азова» террористами после их захвата в мае и пообещала привлечь их к ответственности, что сделало их освобождение больным вопросом для русских националистов.

«То, что командиры «Азова» теперь должны провести отпуск в Турции до конца спецоперации в качестве условия их обмена, — это своего рода издевательство», — написал блогер-националист Дмитрий Селезнев в своем Telegram-канале после завершения обмена. объявил. . READ Реплика Starbucks открывает двери - с планами продавать спиртные напитки и суши - Politico

Вместе с 55 российскими солдатами Украина освободила лидера запрещенной в Украине пророссийской партии Виктора Медведчука, которого обвинили в государственной измене.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел заявил, что освобождение Медведчука свидетельствует о том значении, которое Путин придавал защите элитного политика, служившего интересам Кремля. «Несомненно, Путин решил обменять своего друга и одного из своих давних агентов в Украине Медведчука на героев Мариуполя», — сказал чиновник. «Репатриация этих доблестных бойцов широко праздновалась в Украине, а в Москве многое проклинали, чтобы увидеть, что действительно заботит Путина».

Эндрю Вайс, российский ученый и автор долгожданной биографии Путина.Случайный царьОн сказал, что обмен Путина на Медведчука соответствует его практике вознаграждения за лояльность.

«Известно, что Путин очень эмоционален и остается верным людям, срок продажи которых истек», — сказал он. «История продаж Виктора Медведчука уже давно связана с украинской политикой, но он считался человеком, лояльным Кремлю, и хорошей точкой доступа для российского влияния».

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Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Мохаммед, фактический лидер Саудовской Аравии, сыграл важную роль в сделке, отправив свою личную группу безопасности и свой самолет в Россию, чтобы забрать заключенных.

Как и Абрамович, наследный принц Саудовской Аравии стремился улучшить свое положение на Западе после того, как журналист Джамаль Хашогги был убит саудовскими агентами.

«В его интересах восстановить свою репутацию», — сказал высокопоставленный украинский чиновник. «Предлагая самолеты и отели, чтобы сыграть роль хорошего человека против США»

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.

Украинским чиновникам понравилась идея присоединения Саудовской Аравии, так как они давно обеспокоены дрейфом Эр-Рияда в сторону Москвы.

«Мы хотим, чтобы саудовцы и эмираты были ближе к Вашингтону и дальше, чем Россия», — сказал чиновник, отметив, что решения Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ могут создать или разрушить российскую экономику. READ Майнеры криптовалюты пользуются большим спросом в России, несмотря на рост цен: упаковка криптовалюты

В подготовке этого отчета участвовал Сергей Моргунов из Киева.