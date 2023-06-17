Путин хвастается экономикой России и называет Зеленского на Украине «позором для еврейского народа»

Таллинн, Эстония (AP) — Президент Владимир Путин в пятницу высоко оценил перспективы России на главном международном экономическом форуме страны, несмотря на жесткие международные санкции, введенные в связи с войной в Украине.

Западные чиновники и инвесторы сторонились Петербургского международного экономического форума в этом году, который на протяжении десятилетий был главным событием в России по привлечению иностранного капитала, иногда сродни Давосскому всемирному экономическому форуму.

Ранее Кремль также запретил журналистам из стран, которые Россия считает «недружественными», освещать события, которые начались в среду и продолжатся в субботу. Это обозначение Москва ввела десяткам стран, в том числе США, Канаде, членам Евросоюза и Австралии, в связи с санкциями, введенными из-за боевых действий на Украине.

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Однако Путин заявил на пленарном заседании форума: «Мы не пошли по пути самоизоляции. Напротив, мы расширили контакты с надежными и ответственными партнерами в странах и регионах, которые выступают двигателями, двигателями мировой экономики. Сегодня хочу повторить: за рынками будущее, это все прекрасно понимают».

Официальные лица не предоставили список иностранных компаний, присутствовавших на мероприятии, но программа из более чем 100 панельных дискуссий показала, что большинство спикеров родом из России.

В то время как одна из дискуссионных сессий, включенных в программу, описывала Россию как «глобальный технологический центр», другие описания косвенно признавали растущую экономическую изоляцию Москвы с тех пор, как ее войска вошли в Украину в феврале прошлого года.

Путин также решительно защищал Россию, направляющую войска в Украину, и повторил свои заявления о том, что украинское правительство является неонацистским режимом, несмотря на еврейские корни президента Владимира Зеленского.

«Мои друзья-евреи говорят, что Зеленский не еврей, но он позор для еврейского народа», — сказал Путин.