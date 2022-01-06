Путин «шантажирует» Байдена, заставляя «покинуть» Украину из-за серьезной газовой угрозы ЕС | наука | Новости

Цены на газ в Европе выросли во вторник более чем на 30 процентов после того, как сохраняющиеся низкие поставки из России вызвали опасения по поводу энергетического кризиса. Это пятнадцатый день подряд, когда президент России перенаправляет поток газа на восток по трубопроводу Ямал-Европа, по которому обычно газ идет на запад. Между тем, напряженность в отношениях с Западом обострилась из-за опасений российского вторжения в Украину после сообщений о скоплении около 100 000 российских солдат на российско-украинской границе.

Он сказал, что, поскольку Запад по-прежнему в значительной степени зависит от России в поставках газа, Путин имеет геостратегическое преимущество и может получить то, что хочет, не поддаваясь давлению со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Но доктор Томас О’Доннелл, геополитический аналитик из Школы государственного управления Херти, заявил, что контроль России над глобальными поставками газа может помешать Соединенным Штатам защитить Украину.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соединенные Штаты выступили против возможной военной агрессии России и, похоже, готовы вмешаться и вмешаться.

Д-р О’Доннелл сказал Express.co.uk: «Если Путин хочет помочь Европе в данный момент снизить опасно низкие уровни хранения газа, который может значительно высохнуть, если зима будет холодной, а ветры не дуют достаточно для ветряных мельниц». он возьмет контракты на спотовом рынке, предлагаемый и заполненный газом по трубопроводу Ямал-Европа (через Беларусь и Польшу в Германию и Европейский Союз) и / или через огромные неиспользуемые трубопроводы, которые пересекают Украину.

«Эти системы в настоящее время почти не используются Москвой, и они как минимум в три-четыре раза больше, чем« Северный поток 2 »».

«Северный поток-2» — это недавно построенный газопровод, по которому газ будет транспортироваться из России в Германию в обход Украины и Польши.

Он был отложен, и Путина обвинили в преднамеренном ограничении поставок газа в Европу, чтобы ускорить его принятие.

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