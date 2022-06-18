Путин: экономика России обходит «безрассудные» санкции

Улица. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу на российской инвестиционной конференции, что экономика страны преодолеет «безрассудные и безумные» санкции, при этом осудив США за то, что они ведут себя как «посланники Бога на планете Земля».

Путин начал свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме с пространного осуждения стран, которые, как он утверждал, хотят ослабить Россию, включая Соединенные Штаты.

Он сказал, что Соединенные Штаты «объявили о победе в холодной войне и позже считали себя посланниками Бога на планете Земля».

Россия подверглась широкому спектру санкций после ввода войск в Украину в феврале. Сотни иностранных компаний также прекратили свою деятельность в России или полностью ушли из страны.

Путин заявил, что попытка нанести ущерб российской экономике «не увенчалась успехом».

«Российские компании и государственные органы действовали профессионально и профессионально», — сказал он. Мы нормализуем экономическую ситуацию. Мы стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую систему».

Он сказал, что ожидаемый уровень инфляции в России несколько снизился, но текущий ожидаемый годовой уровень в 16,7% все еще очень высок.

Путин также энергично защищал действия своей страны на Украине. Россия говорит, что ее сосед представляет угрозу из-за ее желания присоединиться к военному альянсу НАТО.

«В сложившейся ситуации на фоне эскалации рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным», — заявил президент России. «Этого было очень трудно добиться, но оно было вынужденным и необходимым. Это было решение суверенного государства, имевшего безусловное право на основании Устава Организации Объединенных Наций защищать свою безопасность».

Путин предсказал успех России на Украине после более чем 16 недель боевых действий.

«Все цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты», — сказал он. «Это было предопределено мужеством и героизмом наших воинов, укреплением русского общества, поддержка которого придает силу и уверенность русской армии и флоту, глубоким пониманием исторической справедливости нашего дела».

Путин сказал, что Россия «также примет любой выбор», сделанный Донецкой и Луганской народными республиками в Донбассе на востоке Украины в отношении их будущего. Постоянно высказывались предположения, что отколовшиеся регионы проведут голосование за присоединение к России, подобное тому, что произошло, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году. Лидеры сепаратистов в двух регионах выразили желание провести такой референдум.

Россия признала эти два региона независимыми государствами за несколько дней до отправки войск в Украину, чего еще не повторил ни один из ее союзников. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в пятницу сидел на трибуне вместе с Путиным на Санкт-Петербургском форуме, заявил, что среднеазиатская страна вряд ли сделает это, и назвал самопровозглашенные республики «полугосударствами».

Боевые действия в Украине вызвали опасения по поводу глобального продовольственного кризиса, поскольку он остановил экспорт продуктов питания, особенно зерна.

Путин сказал, что Россия может «значительно увеличить экспорт продуктов питания и удобрений», но выразил обеспокоенность тем, что Украина может использовать доходы от экспорта для оплаты оружия, которое она получает от других стран.

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Хайнц сообщил из Москвы.

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