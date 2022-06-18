Путин: экономика России обходит «безрассудные» санкции

Улица. Санкт-Петербург, Россия — Президент России Владимир Путин заявил в пятницу на знаковой инвестиционной конференции в России, что экономика страны преодолеет «безрассудные и безумные» санкции, при этом осудив США за то, что они ведут себя как «посланники Бога на планете Земля».

Путин начал свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме с пространного осуждения стран, которые, как он утверждал, хотят ослабить Россию, включая Соединенные Штаты.

Он сказал, что Соединенные Штаты «объявили о победе в холодной войне и позже считали себя посланниками Бога на планете Земля».

Россия подверглась широкому спектру санкций после ввода войск в Украину в феврале. Сотни иностранных компаний также прекратили свою деятельность в России или полностью ушли из страны.

Путин заявил, что попытка нанести ущерб российской экономике «не увенчалась успехом».

«Российские компании и государственные органы работали профессионально и профессионально. Мы нормализуем экономическую ситуацию. Мы стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему, торговую систему», — сказал он.

Он сказал, что ожидаемый уровень инфляции в России несколько снизился, но текущий ожидаемый годовой уровень в 16,7% все еще очень высок.

Путин также энергично защищал действия своей страны на Украине. Россия говорит, что ее сосед представляет угрозу из-за ее желания присоединиться к военному альянсу НАТО.

Президент России заявил: «В сложившейся ситуации, на фоне эскалации рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Сделать это было очень сложно, но вынужденно и необходимо. решение суверенного государства с безусловным правом на основании Устава Организации Объединенных Наций защищать свою безопасность.

Путин предсказал успех России на Украине после более чем 16 недель боевых действий.

Он сказал: «Все цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты. Это предопределено мужеством и героизмом наших воинов, сплоченностью российского общества, поддержка которого придает силы и уверенность русской армии и флоту, пониманием правду и историческую справедливость нашего дела».

Путин сказал, что Россия «также примет любой выбор», сделанный Донецкой и Луганской народными республиками в Донбассе на востоке Украины в отношении их будущего. Постоянно высказывались предположения, что отколовшиеся регионы проведут голосование за присоединение к России, подобное тому, что произошло, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году. Лидеры сепаратистов в двух регионах выразили желание провести такой референдум.

Россия признала эти два региона независимыми государствами за несколько дней до отправки войск в Украину, чего еще не повторил ни один из ее союзников. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в пятницу сидел на трибуне вместе с Путиным на Санкт-Петербургском форуме, заявил, что среднеазиатская страна вряд ли сделает это, и назвал самопровозглашенные республики «полугосударствами».

Боевые действия в Украине вызвали опасения по поводу глобального продовольственного кризиса, поскольку он остановил экспорт продуктов питания, особенно зерна.

Путин сказал, что Россия может «значительно увеличить экспорт продуктов питания и удобрений», но выразил обеспокоенность тем, что Украина может использовать доходы от экспорта для оплаты оружия, которое она получает от других стран.

———

Хайнц сообщил из Москвы.

.