Путь миграции STEM получает новую жизнь в оборонном предложении

Сторонники упрощенных грин-карт для иммигрантов с учеными степенями возлагают надежды на ежегодный пакет лицензий на оборону после того, как столкнулись с сопротивлением включению этой меры в отдельное соглашение о конкуренции.

Двухпартийная группа Палаты представителей во вторник обнародовала предложение Ускорить получение грин-карт для иммигрантов с докторскими степенями в области естественных наук, технологий, инженерии или математики из исследовательских институтов США или аналогичных учебных заведений за рубежом.

Те, кто хочет работать в отрасли, которая считается критически важной для экономической или национальной безопасности, а также их ближайшие родственники, смогут избежать задержек с оформлением виз, которые могут длиться десятилетиями.

представителей. Зои Лофгрен (Д-Калифорния), Джон Кертис (Р-Юта), Джим Ланжевен (ДРИ) и Питер Мейер (R-Mich. (Это действие в качестве поправки к Закону о разрешении на национальную финансовую защиту от 2023 г.)7900 ч.). Это уже, чем аналогичное требование STEM, включенное в Закон о конкуренции Палаты представителей (ЧР 4521), который не включал критический отраслевой стандарт.

Представители Палаты представителей и Сената работают над тем, чтобы собрать воедино разрозненные версии закона о конкуренции. Сторонники иммиграционной меры STEM, принятой Палатой представителей, изо всех сил пытались убедить ключевых сенаторов-республиканцев поддержать ее. Помощник конгрессмена заявил во вторник, что эта мера еще не объявлена, но более широкие переговоры были напряженными и сейчас находятся в подвешенном состоянии.

Барометр миграции науки и техники получает звонок в последний час

Оборонный пакет предлагает потенциальную альтернативу инициативе, которая, по мнению его сторонников, необходима для поддержки оборонной, аэрокосмической и других отраслей промышленности США. Специалисты по национальной безопасности, работавшие в их демократических и республиканских администрациях. спорить Этот Конгресс должен облегчить выдачу виз STEM, чтобы Соединенные Штаты могли нанимать и удерживать специализированных работников.

Предлагаемая поправка будет применяться к иммигрантам с докторскими степенями, специализирующимися на передовых вычислениях, искусственном интеллекте, кибербезопасности, передовых технологиях ракетных двигателей, полупроводниках и других областях обучения.

Законодатели предложили несколько дополнительных мер, связанных с иммиграцией, для принятия ежегодного законопроекта об обороне. Один Меры от респ. Джеки Спир (Д-Калифорния) ускорит иммиграционный процесс для проверенных российских ученых.

еще Изменить от респ. Дебора Росс (DN.C) обратится к бедственному положению молодых людей, известных как «документированные мечтатели»: детей иностранных рабочих и заявителей на грин-карту, столкнувшихся со старением вне правового статуса.

Палата представителей, вероятно, рассмотрит законопроект об обороне на следующей неделе.

Чтобы связаться с корреспондентом по поводу этой истории: Эллен М. Гилмер в Вашингтоне в [email protected]

Чтобы связаться с редакторами, ответственными за эту историю: Робин Миццоли в [email protected]; Анна Юханова в [email protected]