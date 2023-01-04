«Пушпа» Аллу Арджуна станет самым большим индийским хитом в российском прокате

Pushp: The Rise Still (Изображение предоставлено IANS)

Спустя год после выхода на мировой экран, фильм «Пушпа: Взлет» под руководством Аллу Арджуна продолжает занимать нишу не только в Индии, но и за рубежом.

Фильм режиссера Сукумара, который был выпущен в России в прошлом месяце, собрал более 10 миллионов рублей или около 12 крор.

«Аллу Арджун-старрер» увидел большой релиз на русском языке 8 декабря, и после показов в Москве и Санкт-Петербурге фильм был успешно показан на 774 экранах, и на сегодняшний день их количество не уменьшилось, по словам создателей фильма. фильм. .

Уже третья неделя с момента выхода «Пушпа: Взлет» уверенно движется к тому, чтобы стать самым кассовым индийским фильмом в России за все время. Источники в Unity сообщили, что российские спутниковые права на фильм скоро будут проданы еще за 2 крор рупий.

Учитывая нынешнюю тенденцию, ожидается, что «Pushpa: The Rise» превзойдет все другие блокбастеры на хинди и выйдет на новый уровень.

До сих пор самым большим сбором за фильм на хинди с русским дублированием был фильм Ритика Рошана и Тайгера Шроффа в главной роли, который собрал около 15 миллионов рублей или около 17 крор фунтов стерлингов. Теперь «Пушпа: Взлет» готов превзойти эту отметку и стать самым успешным дублированным русским фильмом на хинди всех времен.