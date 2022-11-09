«Пушпа Аллу Арджун» выйдет в России в декабре: отчет

Веб-служба India Today: «Pushpa» Аллу Арджуна стала одним из самых больших хитов 2021 года и вызвала восхищение публики. Ее песни и насыщенные диалоги стали очень популярны среди кинозрителей. Сейчас фильм выходит на экраны в России. По имеющимся данным, блокбастер выйдет в кинотеатрах России где-то в декабре. Также возможно, что Аллу Арджун будет продвигать фильм на рынке до его выхода. Пушпа — актер, сценарист и режиссер Сукумар.

АЛЛУ АРДЖУН ПРОДВИГАЕТ PUSHPA В РОССИИ?

Аллу Арджун стал общеиндийским брендом с Pushpa, который открылся в кинотеатрах в декабре прошлого года. Похоже, теперь заяц готов передать фильм киноманам в России. По словам Пинквиллы, вскоре он будет продвигать фильм в стране. Если все пойдет по плану, в российский прокат фильм выйдет в декабре. Однако точная дата еще не определена.

О Пушпе

Пушпа вращается вокруг столкновения между персонажем Аллу Арджуна и его опасным противником СБ Бханваром Сингхом Шекхаватом, которого играет звезда малаялама Фахад Фасил. Режиссер Sukumar, известный многим по таким фильмам, как Nannaku Prematho и Rangasthalam. В главной роли Рашмика Мандана играет главную роль, и это ее первое сотрудничество с Банни.

Сиквел Pushpa 2 выйдет на экраны в следующем году. Ожидается, что вторая часть будет более динамичной, чем первая.