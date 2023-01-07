«Пушпа: Взлет» собрал в прокате в России 10 миллионов рублей

Алло АрджунPushpa: Создатели фильма заявили в понедельник, что «Восхождение» собрало в российском прокате более 10 миллионов рублей. Русскоязычный блокбастер на телугу был показан на 774 экранах по всей стране 8 декабря, сообщается на официальной странице Mythri Movie Makers в Twitter.

«#PushpaTheRise — это мода в России. 25 дней и успешный показ на 774 экранах обещают сбор более 10 миллионов рублей», — говорится в твите на баннере производства.

Десять миллионов рублей — это около 13 крор. Также в главной роли Рашмика Манданна, Пушпа: высота На нем изображено появление низкооплачиваемого рабочего (Арджуна) в синдикате, занимающемся контрабандой красного сандалового дерева, редкого дерева, которое растет только на холмах Сечалам в Андхра-Прадеше.

Он был выпущен в Индии совместно с Muttamsetty Media 17 декабря 2021 года и стал одним из самых прибыльных за год с доходом более 350 крор рупий.

Фильм также открыл пятый Фестиваль индийского кино в России 1 декабря. На церемонии в России присутствовали Арджун, Рашмика, режиссер Сукумар Пандриди, продюсер Рави Санкар и композитор DSP.

Продолжение под названием Pushpa: The Rule находится в производстве.