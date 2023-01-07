«Пушпа: Взлет» собрал в прокате в России 10 миллионов рублей

Алло АрджунPushpa: Создатели фильма заявили в понедельник, что «Восхождение» собрало в российском прокате более 10 миллионов рублей. Русскоязычный блокбастер на телугу был показан на 774 экранах по всей стране 8 декабря, сообщается на официальной странице Mythri Movie Makers в Twitter.
«#PushpaTheRise — это мода в России. 25 дней и успешный показ на 774 экранах обещают сбор более 10 миллионов рублей», — говорится в твите на баннере производства.
# О, господин Он RAGE в России ❤️🔥
25 дней на счету успешной работы в 774 экранах со сбором более 10 миллионов рублей#ТаггедхеЛе Захватить Россию
Значок звезды @работник @работник @твит @твит @4SeasonCreation pic.twitter.com/aksQOj18rA
— Создатели фильмов Mythri (@MythriOfficial) 2 января 2023 г.
Десять миллионов рублей — это около 13 крор. Также в главной роли Рашмика Манданна, Пушпа: высота На нем изображено появление низкооплачиваемого рабочего (Арджуна) в синдикате, занимающемся контрабандой красного сандалового дерева, редкого дерева, которое растет только на холмах Сечалам в Андхра-Прадеше.
Он был выпущен в Индии совместно с Muttamsetty Media 17 декабря 2021 года и стал одним из самых прибыльных за год с доходом более 350 крор рупий.
Фильм также открыл пятый Фестиваль индийского кино в России 1 декабря. На церемонии в России присутствовали Арджун, Рашмика, режиссер Сукумар Пандриди, продюсер Рави Санкар и композитор DSP.
Продолжение под названием Pushpa: The Rule находится в производстве.
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