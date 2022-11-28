Пушпа в России! Allu Arjun выйдет на русском языке 8 декабря.

Пушпа: Вознесение — Часть 01 или же Пушпа Он выйдет в кинотеатрах 17 декабря 2021 года. Фильм с Аллу Арджуном, Рашмикой Манданной и Фахадом Фаасилом в главных ролях выйдет в России на русском языке 8 декабря. Команда приедет на премьеру в России. Пушпа 1 декабря в Москве и 3 декабря в Санкт-Петербурге. Тизер Pushpa 2 с Аллу Арджуном в главной роли в комплекте с Avatar 2 в кинотеатрах – отчеты.

Дата выхода Pushpa в России

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