Пушпа не смог оказать никакого влияния на Россию

Глобальный паниндийский тренд разыгрывается по всей стране. Каждый звездный герой дает создателям условия для выпуска фильма в Индии и за рубежом. Причина в том, что лицо индийского кино резко изменилось за последние несколько месяцев. Наряду с телугу во всем мире, иностранные любители также влюбляются в наш фильм. В результате каждый сумасшедший фильм собирает в прокате сотни миллиардов долларов.

Но все это происходит только с фильмами, которые любят содержание. Продюсеры опасаются выпуска Pan India, поскольку некоторые фильмы широко прокатываются по всему миру, а расходы на продвижение не окупятся. В этом году такие фильмы, как kgf Chapter 2 RRR Karthikeya 2 Kanthara, были выпущены по всему миру в Индии и попали в сборники пластинок. Недавно выпущенный в Японии, RRR продается по цене около рупий. заработал 24 крор.

Но создатели фильма вздохнули с облегчением, потому что возрождение также сопровождалось повальным увлечением кино. Если это так, то похоже, что паниндийский релиз стал огромной проблемой для легендарных кинематографистов. Они готовятся к выпуску своих фильмов по всей Индии, но их смущает широкий прокат по всей Индии. Причина в том, что огромные кроры должны быть потрачены. Кроме того, нет никаких гарантий возврата.

Недавно эта же компания широко выпустила «Пушпу» в России. За это рупий. Даже потратил более 3 крор. Недавно вышедшая «Пушпа» не произвела никакого впечатления в России. В результате рупий. Не могу получить даже 3 крор. Майтрейи говорит им, что это большая потеря. Теперь Майтари боится отпускать его вот так. Давление на запуск Pushpa 2 в России, а также во всем мире. Похоже, это стало главным раздражителем для мэтра. В настоящее время «Пушпа 2» находится в стадии съемок. Банни Сукумар надеется выпустить этот фильм в широкий мировой прокат в конце следующего года. Внутренний разговор о том, что этот план теперь проблема для мэтра.