Пуэрториканцы опасаются длительных отключений электроэнергии после урагана Фиона

Мишель Ривера медленно поднималась по лестнице своего многоквартирного дома, останавливаясь, чтобы отдышаться и набираясь сил, чтобы донести лишний галлон воды до своего дома на восьмом этаже. Это была пятница, шестой день отключения электроэнергии в стране. Пуэрто-Рико после урагана Фиона.
«Я очень устала», — сказала 41-летняя г-жа Ривера, готовясь к очередной ночи в темноте. «Устал от взлетов и падений».
Вонь гниющей еды заполнила лестничные клетки и коридоры. На лестнице, расположенной в середине 14-этажного здания Jardines de Francia в районе Сан-Хуан в Хато-Рей, не было аварийного освещения. Г-жа Ривера и ее соседи по более чем 100 квартирам здания осторожно поднялись по лестнице с помощью фонариков и мобильных телефонов.
Мало того, что в здании было электричество с раннего утра воскресенья, в нем также не было водопровода, так как не было электричества для работы насосов.
Около половины из 1,5 миллиона потребителей электроэнергии в Пуэрто-Рико остались без электричества в субботу, почти через неделю после того, как ураган Фиона, шторм категории 1, вызвал масштабные наводнения и оползни. По меньшей мере три человека погибли и двое пострадали на этой неделе в результате аварий, связанных с отключением электроэнергии. Огонь свечи сжег дом в Сан-Хуане, два человека погибли и один был ранен. Еще один человек погиб, а еще один был отправлен в больницу после отравления выхлопными газами генератора. (В субботу правительство Пуэрто-Рико заявило, что 16 человек могли погибнуть прямо или косвенно в результате урагана, хотя по меньшей мере дюжина случаев еще расследуются.)
Восстановление энергии после урагана может занять время где угодно. Но Пуэрто-Рико, С его старой и хрупкой сетью, особенно склонны к прерываниям и длительному времени восстановления. Прожив месяцы без электричества после урагана Мария, шторма 4-й категории, обрушившегося на остров пять лет назад, Измученные пуэрториканцы Те, кто платит за электроэнергию по самым высоким ценам в США, говорят, что у них мало терпения, чтобы смириться с длительным отключением электроэнергии после урагана Фиона.
— Как вы думаете, справедливо ли платить столько за отсутствие электричества? Один из соседей г-жи Риверы, Деннис Родригес, 59 лет, сказал, что ежемесячные счета выросли с 80 долларов до более чем 200 долларов за последний год. «Могу поспорить, счет за электричество придет вовремя».
Ураган «Фиона» вызвал катастрофические наводнения в Пуэрто-Рико, но ущерб электросети острова был не таким значительным, как после урагана «Мария», когда ветер, казалось, ударял по каждому столбу и рвал каждую линию. Некоторые жители начали протестовать против медленного хода реставрационных работ.
В пятницу бывшие сотрудники Управления электроэнергетики Пуэрто-Рико, коммунального предприятия, занимающегося выработкой электроэнергии, призвали губернатора Педро Пьерлуиси разрешить им заняться рекуперацией энергии. бывшие рабочие подверглись критике Лома Энерджичастной компании, отвечающей за передачу и распределение электроэнергии с прошлого года, из-за медленного прогресса, и г-н Пьерлуизи заявил, что продолжительные отключения электроэнергии значительно повлияли на Около 3000 человек умирают После урагана Мария. Несколько мэров выразили свое неудовольствие, а один из пригорода Сан-Хуана Баямон заявил, что наймет бригады из бывших работников авиакомпаний, чтобы они могли приступить к работе.
Руководители LUMA заявили, что у них есть бригады, необходимые для восстановления сети.
В первые дни после урагана больницы, супермаркеты, предприятия и жители изо всех сил пытались найти дизельное топливо для своих генераторов, вынуждая некоторых включать их всего на несколько часов в день. Другие видели, что их генераторы вышли из строя, как это случилось со зданием в пригороде Гуинабо, где жители застряли без лифта в 27-этажном здании, без воды и электричества, пока на следующий день не привезли резервный генератор.
Президент Ассоциации больниц Пуэрто-Рико Хайме Бла Кортес заявил, что из 68 больниц на главном острове архипелага Пуэрто-Рико от 15 до 20 по-прежнему оставались без электричества и работали на генераторах.
Г-н Бла Кортес сказал, что несколько больниц установили резервные генераторы после урагана Мария, когда некоторым пришлось полагаться на них более пяти месяцев. Но машинам нужно топливо, чтобы работать.
Не говоря о нехватке топлива или сбоях в его распределении, г-н Пьерлуизи в пятницу приказал Национальной гвардии Пуэрто-Рико взять под контроль распределение дизельного топлива в больницы, супермаркеты и объекты водоснабжения. В субботу около одной пятой из примерно 1,2 миллиона клиентов водоканала не обслуживались, в основном из-за отсутствия электроэнергии на водопроводных станциях.
Хотя в двух портах есть проблемы с распределением, у Пуэрто-Рико есть 10,2 миллиона галлонов — или 11 дней — для поставки дизельного топлива, сказал в интервью в пятницу министр по делам потребителей Эйдан Ривера Родригес, отвечающий за надзор за поставками топлива. Ожидалось, что это число удвоится с прибытием грузового судна в тот же день с дополнительными 13 миллионами галлонов дизельного топлива.
Г-н Ривера Родригес сказал, что из пяти частных импортеров топлива в Пуэрто-Рико остров имеет до 30 дней запасов дизельного топлива.
Но жителей таких зданий, как Jardines de Francia, заверения в том, что скоро появится больше дизельного топлива, мало утешают. В здании нет электрогенератора, в отличие от многих многоэтажек Пуэрто-Рико.
Отсутствие доступа к основным услугам, таким как электричество и вода, сказалось на физическом и психическом здоровье г-жи Риверы и ее соседей. Диабетики хранят свой инсулин, который должен оставаться холодным, в холодильниках, у которых нет электричества. Г-жа Ривера сказала, что на этой неделе у ее соседки ночью случился приступ тревоги, вызванный, по-видимому, постураганным стрессом.
Некоторые жители платят 5, 10 или 40 долларов за продукты и воду. На этой неделе соседка купила небольшой инверторный генератор за 1050 долларов и заплатила кому-то, чтобы он принес его и установил на балконе.
В пятницу вечером г-жа Ривера, которая живет со своей 10-летней дочерью и 59-летней матерью в квартире своей матери, принесла галлоны воды, которую она использует для питья, мытья посуды и смыва туалетов. Некоммерческая организация предоставила подносы с горячим питанием. Она оставила одну для себя и одну для матери и дочери. Затем я поднялся наверх, чтобы навестить пожилых соседей, у которых была ограниченная подвижность.
Соседка лет восьмидесяти, живущая одна на тринадцатом этаже, плакала, когда миссис Ривера принесла ей тарелку с горячей едой.
«Я думаю, что она давно не ела, потому что начинает плакать», — сказала миссис Ривера, стоя посреди темной и жаркой гостиной. Я ей сказал: не плачь, успокойся. Завтра я принесу тебе еще».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».