Пуэрториканцы опасаются длительных отключений электроэнергии после урагана Фиона

Около половины из 1,5 миллиона потребителей электроэнергии в Пуэрто-Рико остались без электричества в субботу, почти через неделю после того, как ураган Фиона, шторм категории 1, вызвал масштабные наводнения и оползни. По меньшей мере три человека погибли и двое пострадали на этой неделе в результате аварий, связанных с отключением электроэнергии. Огонь свечи сжег дом в Сан-Хуане, два человека погибли и один был ранен. Еще один человек погиб, а еще один был отправлен в больницу после отравления выхлопными газами генератора. (В субботу правительство Пуэрто-Рико заявило, что 16 человек могли погибнуть прямо или косвенно в результате урагана, хотя по меньшей мере дюжина случаев еще расследуются.)

Восстановление энергии после урагана может занять время где угодно. Но Пуэрто-Рико, С его старой и хрупкой сетью, особенно склонны к прерываниям и длительному времени восстановления. Прожив месяцы без электричества после урагана Мария, шторма 4-й категории, обрушившегося на остров пять лет назад, Измученные пуэрториканцы Те, кто платит за электроэнергию по самым высоким ценам в США, говорят, что у них мало терпения, чтобы смириться с длительным отключением электроэнергии после урагана Фиона.

— Как вы думаете, справедливо ли платить столько за отсутствие электричества? Один из соседей г-жи Риверы, Деннис Родригес, 59 лет, сказал, что ежемесячные счета выросли с 80 долларов до более чем 200 долларов за последний год. «Могу поспорить, счет за электричество придет вовремя».