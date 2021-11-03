Пэн Шуай из Китая требует #MeToo против Чжан Гаоли

Экономист по образованию, г-н Чжан, которому сейчас 75 лет, поднялся по карьерной лестнице в партии и правительстве. Был губернатором прибрежной провинции Шаньдун, затем губернатором провинции Шаньдун. Секретарь партии Тяньцзиня, Портовый город уездного уровня на берегу Бохайского моря. В качестве заместителя премьер-министра с 2013 по 2018 год он был одним из семи членов Постоянного комитета Политбюро, который тогда, как и сейчас, возглавлял лидер Китая Си Цзиньпин.

«Я знаю, что для джентльмена, вице-премьер Чжан Гаоли, вы сказали, что не боитесь, – написала г-жа Пин в своем письме, – но даже если бы это был только я, как яйцо, ударившееся о камень, или огненная моль, саморазрушительные ухаживания, я бы сказал правду ». О тебе».

женщины в режимы, в Университеты И в частный сектор В Китае все они предъявили обвинения в сексуальных домогательствах и домогательствах – только чтобы противостоять отталкивать В судах и цензуре Интернета.

Многие женщины в Китае говорят, что он все еще там Врожденная патриархальная традиция Использование должности в бизнесе или правительстве для получения сексуальных услуг от подчиненных или других женщин. В 2016 году высшая прокуратура страны перечислила «безрассудную силу для секса» в качестве одной из шести характеристик высокопоставленных чиновников, обвиняемых в коррупции.

Обвиняемый в другом громком деле о преследовании, Чжоу Сяочуань, опубликовал записку, в которой выражает сочувствие г-же Пэн, объясняя, насколько широко распространено обвинение, несмотря на цензуру. «Я надеюсь, что вы здоровы и здоровы», – написала она.

Г-жа Чу, которая в 2018 году обвинила известного телеведущего в сексуальных домогательствах четыре года назад, появилась как Лидер От зарождающегося движения #MeToo в Китае, а также жертвы социальных и юридических проблем, с которыми сталкиваются выступающие женщины. В сентябре суд в Пекине Правило Что она «не предоставила достаточных доказательств», чтобы доказать свою правоту против телеведущей Чжоу Цзюнь, которая подала на нее в суд за клевету.