Пятая подкатегория Destiny 2, возможно, только что просочилась из самой Bungie

Судьба 2 тарзанка



Я обычно добавляю предупреждение о спойлере для подобного сообщения об утечке, если вы хотите игнорировать любую новую подкатегорию, которая может быть в Destiny 2, предположительно будет раскрыта вместе с Lightfall во время презентации 23 августа, но что бы это ни было, это трудно извлечь. много подробностей об этом. Кажется, что существует только этот новый подкласс.

Изображение выше взято со страницы художника Bungie, который просматривал анимацию, найденную в файле. видео. проблема? Это будет странно выглядящий пользовательский интерфейс подкласса в левом нижнем углу, как мы видели выше, который, вероятно, не должен был оставаться там. Некоторые вещи, которые следует отметить:

Это зеленое. Это отражает давнюю теорию о том, что следующая подкатегория, скорее всего, будет использовать зеленый цвет, учитывая существующую до сих пор палитру. Это относится к теориям о яде или подклассе, основанном на разложении, хотя здесь у нас нет никаких подтверждений этому, только цвет.

Новый подкласс/суперкод. Это не то, что я узнаю где-либо еще в игре, здесь подразумевается, что это супер новое. Это две линии, обведенные кружком, и хотя обычно легко сопоставить эти символы с супернаследницей, я действительно не знаю, что этот символ означает.

заполнители. Возможно, эта иконка является заполнителем, а не финальной версией. Точно так же существуют символы гранаты и рукопашного боя, повторяющиеся символы, поэтому предполагается, что они являются символами-заполнителями. В конце концов, до Lightfall осталось больше шести месяцев, и я не ожидаю, что он будет закончен.

Три рукопашных отгрузки. Это то, что вы не видите каждый день, так что это интересно отметить. Опять же, есть код «заряда» ближнего боя, но он, вероятно, не будет окончательным.

Короче говоря, несмотря на волнение по поводу того, что кажется утечкой пятой подкатегории, мы мало что можем подтвердить по этому поводу. Возможно, самая большая новость — это зеленый цвет и новый супер-значок, но здесь трудно извлечь все это из поверхностного уровня.

В основном предполагалось, что Lightfall действительно принесет в игру новый подкласс, после того как Королева ведьм не дала нам ни одного с выбором Bungie для переделки 3.0 предметов в течение всего года. У нас также должна быть информация об Arc 3.0 в ближайшее время или, может быть, во время шоу. это Нет Гарантировано, что даже раскрытие Lightfall определенно представит новый подкласс, так как это может быть что-то, что они приберегут на потом. Я бы немного удивился, но это возможно.

Основные теории вращаются вокруг Эгрегора, гнилого темного растения Левиафана или более общей темы яда. Раньше ходили слухи, что у нас может быть огненный класс из Улья, но эти слухи, похоже, рассеялись.

Хотя мы получим окончательный анонс, вероятно, 23 августа, до этого осталось еще две недели, так что времени для новых утечек предостаточно. Посмотрим, что будет дальше.

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